Новый премьер-министр Люксембурга хочет разобраться в политике Венгрии и призывает "понять Орбана"
Новый премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил о необходимости лучше понять политику премьер-министра Венгрии Орбана, предложив осуществить визит в Будапешт. Фриден признал, что Орбан препятствует определенным решениям ЕС, но считает, что необходимо учитывать различные взгляды ради достижения общих целей.
Президент Израиля поедет в Давос вместе с семьями заложников ХАМАС
Президент Израиля Исаак Герцог вместе с семьями заложников, которых удерживает ХАМАС, примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы заручиться поддержкой их освобождения.
Евроинтеграция, производство оружия и конфискация активов рф: Шмыгаль встретился с парламентариями Латвии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с латвийскими парламентариями, чтобы обсудить вопросы европейской интеграции Украины и совместного производства оружия. Они также говорили о конфискации российских активов, в частности о национализации Латвией Дома Москвы.
Вымогал взятку с военного за помощь в оформлении инвалидности матери: в Одессе разоблачен частный предприниматель
В Одессе разоблачили частного предпринимателя, который требовал взятку в размере 1000 долларов США от военнослужащего, обещая посодействовать в оформлении документов на инвалидность его матери.
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: СБУ анонсировала рассмотрение по переквалификации на более тяжкое преступление с пожизненным заключением
Дело депутата Сергея Батрина, подозреваемого в подрыве гранат в сельсовете на Закарпатье, могут переквалифицировать на более тяжкое преступление.
О подозрении сообщили предателям из ВОТ, которые участвовали во вражеских "мясных" штурмах под Бахмутом и Лисичанском
Украинские правоохранители собрали доказательства против девяти человек из Луганска и Крыма, которые присоединились к российским оккупационным группировкам и воевали против Вооруженных сил Украины. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
Патроны, гранаты и автомат: в Черкассах задержали торговца оружием
В Черкасской области правоохранители задержали торговца оружием, который хранил в своем гараже автоматы АКС-74 и гранаты Ф-1. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
В россии приговорили к 6 годам полковника росгвардии за поставку неэффективных комплексов для защиты Крымского моста
Глава отдела морского управления росгвардии Сергей Волков был приговорен к шести годам лишения свободы за поставку некачественных радиолокационных систем для защиты Крымского моста.
Бизнес-бум: где в Украине наибольшая экономическая активность
По состоянию на 1 января 2024 года в Украине было зарегистрировано 1,495 миллиона юридических лиц, с самой высокой деловой активностью в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.
Подоляк о выборе перед которым встал глобальный Запад: дать Украине необходимую помощь или безвозвратно проиграть диктаторской россии
Выигрыш рф изменит судьбу не только Украины, но и системы международной безопасности в целом, где прав будет не тот, кто действует в рамках закона, а тот, кто способен на большее насилие, отметил Подоляк.