Новый премьер-министр Люксембурга хочет разобраться в политике Венгрии и призывает "понять Орбана"

Новый глава правительства Люксембурга Люк Фриден заявил, что ЕС нужно лучше узнать и понять политику венгерского премьер-министра Орбана. Чиновник не исключает поездки в Будапешт. Потенциальная встреча чиновника из Люксембурга с венгерским премьером может стать исключительным случаем, учитывая несогласие Орбана относительно поддержки Украины со стороны ЕС, и противостояние венгерского премьера с европейскими коллегами.

Об этом пишет Politico и передает УНН.

Детали

Экс-министр финансов Люк Фриден Люксембурга, а ныне премьер-министр правительства западноевропейского герцогства, которое было одним из основателей ЕС и господствовало в Европейской комиссии рекордные три раза, сейчас считает, что венгерскую позицию по ряду вопросов, в том числе и заявления по Украине, - следует "попытаться понять".

Венгрия является более проевропейской, чем мы иногда думаем, и я думаю, что мы должны пытаться поддерживать разные взгляды, чтобы мы могли достичь общей цели - сказал Фриден.

Орбан стал проблемой для ЕС задолго до того, как Фриден занял свою премьерскую должность. Как отмечает издание, глава венгерского правительства ставил преграду многим идеям и решениям, в частности в обсуждении членства Украины в ЕС и долгосрочного бюджета блока и вопросов миграции.

Однако также Politico напоминает, что в декабре 2023 года, Орбан покинул зал, чтобы дать возможность остальным лидерам договориться об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС. Однако венгерский премьер-министр также наложил вето на пакет помощи Киеву на 50 миллиардов евро.

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По словам Фридена, сейчас ему нужно "лучше узнать Виктора Орбана". Для того, чтобы "лучше понять венгерскую позицию", люксембуржец рассматривает возможность поехать в Венгрию "в ближайшие месяцы".

Более того, - по словам Фридена, ЕС также частично виноват в изоляции Орбана.

Венгрия так много пострадавшая под советским господством очень хорошо понимает, что ни одна страна не хочет, чтобы над ней доминировало иностранное государство и, конечно, не хочет, чтобы ее захватила другая страна - добавил он, имея в виду вторжение рф в Украину.

Но Люк Фриден предупредил, что Венгрия также должна выполнить свою роль в налаживании своих отношений с блоком.

Сейчас около 11,7 миллиарда евро средств ЕС, предназначенных для Венгрии, остаются замороженными из-за беспокойства Брюсселя относительно отступления демократии и верховенства права в стране.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Давос встретился с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Люком Фриденом.

В Госдепартаменте США раскритиковали политику Орбана в отношении Украины. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен заявил, что США "разочарованы" политикой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечает, что помощь Украине должна быть предоставлена таким образом, чтобы не повлиять на бюджет ЕС.