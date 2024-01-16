Новий прем'єр-міністр Люксембургу хоче розібратися в політиці Угорщини і закликає "зрозуміти Орбана"

Новий глава уряду Люксембургу Люк Фріден заявив, що ЄС потрібно краще дізнатися і зрозуміти політику угорського прем'єр-міністра Орбана. Чиновник не виключає поїздки до Будапешта. Потенційна зустріч чиновника з Люксембургу з угорським прем'єром може стати винятковим випадком, з огляду на незгоду Орбана щодо підтримки України з боку ЄС, та протистояння угорського прем'єра з європейськими колегами.

Про це пише Politico і передає УНН.

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Екс-міністр фінансів Люк Фріден Люксембургу, а нині прем'єр-міністр уряду західноєвропейського герцогства, яке було одним із засновників ЄС і панувало в Європейській комісії рекордні три рази, наразі вважає, що угорську позицію щодо низки питань, зокрема й заяви щодо України, - слід "спробувати зрозуміти".

Угорщина є більш проєвропейською, ніж ми іноді думаємо, і я думаю, що ми повинні намагатися підтримувати різні погляди, щоб ми могли досягти спільної мети - сказав Фріден.

Орбан став проблемою для ЄС задовго до того, як Фріден обійняв свою прем'єрську посаду. Як зазначає видання, очільник угорського уряду ставив перепону багатьом ідеям і рішенням, зокрема в обговоренні членства України в ЄС та довгострокового бюджету блоку і питань міграції.

Однак також Politico нагадує, що в грудні 2023 року, Орбан залишив залу, щоб дати змогу решті лідерів домовитися про відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС. Однак угорський прем'єр-міністр також наклав вето на пакет допомоги Києву на 50 мільярдів євро .

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За словами Фрідена, наразі йому потрібно "краще пізнати Віктора Орбана". Для того, щоб "краще зрозуміти угорську позицію", люксембуржець розглядає можливість поїхати в Угорщину "найближчими місяцями".

Більше того, - за словами Фрідена, ЄС також частково винен в ізоляції Орбана.

Угорщина так багато постраждала під радянським пануванням дуже добре розуміє, що жодна країна не хоче, щоб над нею домінувала іноземна держава і, звичайно, не хоче, щоб її захопила інша країна – додав він, маючи на увазі вторгнення рф в Україну.

Але Люк Фріден попередив, що Угорщина також має виконати свою роль у налагодженні своїх відносин з блоком.

Наразі близько 11,7 мільярда євро коштів ЄС, призначених для Угорщини, залишаються замороженими через занепокоєння Брюсселя щодо відступу демократії та верховенства права в країні.

Нагадаємо

Президент України Володимир зеленський під час робочого візиту до Давосу зустрівся з прем’єр-міністром Великого Герцогства Люксембург Люком Фріденом.

У Держдепартаменті США розкритикували політику Орбана щодо України. Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джим О’Браєн заявив, що США "розчаровані" політикою прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наголошує, що допомога Україні має бути надана таким чином, щоб не вплинути на бюджет ЄС.