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Євроінтеграція, виробництво зброї та конфіскація активів рф: Шмигаль зустрівся із парламентарями Латвії

Євроінтеграція, виробництво зброї та конфіскація активів рф: Шмигаль зустрівся із парламентарями Латвії

Київ • УНН

 • 23212 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з латвійськими парламентарями, щоб обговорити питання європейської інтеграції України та спільного виробництва зброї. Вони також говорили про конфіскацію російських активів, зокрема про націоналізацію Латвією Будинку Москви.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з делегацією парламентарів Саейми Латвії на чолі зі спікеркою Дайгою Міерінею. Йшлося про євроінтеграційні прагнення України, виробництво озброєння та конфіскацію активів рф, передає УНН.

Обговорили євроінтеграційні прагнення України та як Латвія може допомогти практичним досвідом на цьому шляху. Подякував за участь у відновленні нашої держави та закликав латвійський бізнес активніше долучатися до цього процесу - повідомив Шмигаль.

Латвія націоналізувала Дім Москви у Ризі11.01.24, 22:42 • 24327 переглядiв

Він також нагадав, що Латвія є одним із лідерів у наданні військової допомоги у співвідношенні до ВВП - обговорили й співпрацю у сфері спільного виробництва озброєння.

"Ще одне важливе питання — встановлення справедливості та конфіскація російських активів. Цінуємо участь Латвії у реалізації Формули миру Президента України. Також Латвія схвалила націоналізацію "Будинку Москви", аби виручені кошти передати Україні. Це історичний прецедент, який, переконаний, дасть поштовх для подальшої конфіскації активів агресора", - резюмував прем'єр України.

Антоніна Туманова

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