Латвія націоналізувала Дім Москви у Ризі
Київ • УНН
Латвія націоналізувала Будинок Москви в Ризі, який раніше використовувався Росією для поширення пропаганди, щоб допомогти Україні.
Сейм Латвії проголосував за передачу державі будівлі культурно-ділового центру "Дім Москви" у Ризі. Споруду передають на баланс Міністерства транспорту Латвії. Про це йдеться у повідомленні на сайті латвійського парламенту у четвер, 11 січня, передає УНН.
Деталі
За націоналізацію "Дому Москви" проголосували 70 депутатів, проти були 11 депутатів, ще 9 парламентарів утрималися від голосування.
Росія використовувала Дім Москви як інструмент зовнішньої політики, за допомогою якого цілеспрямовано поширювала пропаганду, що виправдовує свої агресивні дії і прокремлівські інтерпретації історії
У парламенті також стверджують, що після початку повномасштабної війни проти України в Домі Москви відбувалися заходи на підтримку агресивної політики РФ.
Доповнення
Як зазначає видання Delfi, подальшу долю будівлі до 31 березня визначить уряд – ймовірно, що об’єкт нерухомості буде продано на аукціоні.
За даними видання, будівля належала департаменту власності міста Москва.
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс під час спільної пресконференції у Ризі з президентом України Володимиром Зеленський зазначив, що для націоналізації Дому Москви Сейм ухвалив відповідний закон.
За його словами, це також потрібно, щоб передати потім всі необхідні кошти Україні на її потреби. Він додав, що інші російські активи Латвія також планує використати для надання допомоги Україні.
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