Латвия национализировала Дом Москвы в Риге

Сейм Латвии проголосовал за передачу государству здания культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге. Сооружение передают на баланс Министерства транспорта Латвии. Об этом говорится в сообщении на сайте латвийского парламента в четверг, 11 января, передает УНН.

Детали

За национализацию "Дома Москвы" проголосовали 70 депутатов, против были 11 депутатов, еще 9 парламентариев воздержались от голосования.

Россия использовала Дом Москвы как инструмент внешней политики, с помощью которого целенаправленно распространяла пропаганду, оправдывающую свои агрессивные действия и прокремлевские интерпретации истории говорится в заявлении, опубликованном на сайте латвийского Сейма.

В парламенте также утверждают, что после начала полномасштабной войны против Украины в Доме Москвы проходили мероприятия в поддержку агрессивной политики РФ.

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Как отмечает издание Delfi, дальнейшую судьбу здания до 31 марта определит правительство - вероятно, что объект недвижимости будет продан на аукционе.

По данным издания, здание принадлежало департаменту собственности города Москва.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс во время совместной пресс-конференции в Риге с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что для национализации Дома Москвы Сейм принял соответствующий закон.

По его словам, это также нужно, чтобы передать потом все необходимые средства Украине на ее нужды. Он добавил, что другие российские активы Латвия также планирует использовать для оказания помощи Украине.

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