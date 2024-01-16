Евроинтеграция, производство оружия и конфискация активов рф: Шмыгаль встретился с парламентариями Латвии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с делегацией парламентариев Саэйма Латвии во главе со спикером Дайгой Миериней. Речь шла о евроинтеграционных стремлениях Украины, производстве вооружения и конфискации активов рф, передает УНН.

Обсудили евроинтеграционные стремления Украины и как Латвия может помочь практическим опытом на этом пути. Поблагодарил за участие в восстановлении нашего государства и призвал латвийский бизнес активнее участвовать в этом процессе - сообщил Шмыгаль.

Латвия национализировала Дом Москвы в Риге

Он также напомнил, что Латвия является одним из лидеров в предоставлении военной помощи в соотношении к ВВП - обсудили и сотрудничество в сфере совместного производства вооружения.

"Еще один важный вопрос - установление справедливости и конфискация российских активов. Ценим участие Латвии в реализации Формулы мира Президента Украины. Также Латвия одобрила национализацию "Дома Москвы", чтобы вырученные средства передать Украине. Это исторический прецедент, который, убежден, даст толчок для дальнейшей конфискации активов агрессора", - резюмировал премьер Украины.