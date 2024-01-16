Обговорили заморожені активи рф: Зеленський у Давосі зустрівся прем'єр-міністром Люксембургу
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом у Давосі, де обговорив подальшу співпрацю та фінансову підтримку України.
Президент України Володимир зеленський під час робочого візиту до Давосу зустрівся з прем’єр-міністром Великого Герцогства Люксембург Люком Фріденом. Про це глава держави розповів на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
На полях Давосу зустрівся з Прем’єр-міністром Великого Герцогства Люксембург Люком Фріденом. Дякую за незмінну підтримку з боку його країни, зокрема нашого шляху до ЄС, і роботу над рішенням щодо виділення 50 млрд євро допомоги
Зеленський також розповів прем'єр-міністру про ситуацію на полі бою та пріоритетні потреби української оборони.
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Зазначається, що вони обговорили продовження співпраці, зокрема фінансової підтримки України, конфіскацію заморожених активів агресора та нашу Формулу миру.
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Доповнення
Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі запросив світовий бізнес інвестувати у відновлення України.
Він вказав на економічне зростання країни та потенціал в аграрному секторі та військовому виробництві.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили посилення системи протиповітряної оборони України, серед інших питань безпеки.