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Обговорили заморожені активи рф: Зеленський у Давосі зустрівся прем'єр-міністром Люксембургу

Обговорили заморожені активи рф: Зеленський у Давосі зустрівся прем'єр-міністром Люксембургу

Київ • УНН

 • 22782 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом у Давосі, де обговорив подальшу співпрацю та фінансову підтримку України.

Президент України Володимир зеленський під час робочого візиту до Давосу зустрівся з прем’єр-міністром Великого Герцогства Люксембург Люком Фріденом. Про це глава держави розповів на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі 

На полях Давосу зустрівся з Прем’єр-міністром Великого Герцогства Люксембург Люком Фріденом. Дякую за незмінну підтримку з боку його країни, зокрема нашого шляху до ЄС, і роботу над рішенням щодо виділення 50 млрд євро допомоги

- йдеться в дописі.

Зеленський також розповів прем'єр-міністру про  ситуацію на полі бою та пріоритетні потреби української оборони.

Зеленський у Давосі отримає послання від Байдена із закликом перейти до оборони – ЗМІ16.01.24, 12:28 • 26098 переглядiв

Зазначається, що вони обговорили продовження співпраці, зокрема фінансової підтримки України, конфіскацію заморожених активів агресора та нашу Формулу миру.

Відзначили успішну четверту зустріч радників у Давосі та початок підготовки Глобального саміту миру. Запросив Люксембург долучитися

- підсумував президент України.

Доповнення 

Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі запросив світовий бізнес інвестувати у відновлення України.

Він вказав на економічне зростання країни та потенціал в аграрному секторі та військовому виробництві.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили посилення системи протиповітряної оборони України, серед інших питань безпеки.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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