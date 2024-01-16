Обсудили замороженные активы рф: Зеленский в Давосе встретился с премьер-министром Люксембурга
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Давосе, где обсудил дальнейшее сотрудничество и финансовую поддержку Украины.
Правительство выделяет 792 млн гривен на закупку боеприпасов, тепловизоров и дронов
Кабинет министров Украины выделил 792 миллиона гривен из резервного фонда бюджета страны на закупку боеприпасов, беспилотников и тепловизоров для Сил обороны, о чем сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке.
В газохранилищах есть около 11,3 млрд кубометров газа, этого хватит до конца сезона - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в подземных хранилищах хранится около 11,3 миллиарда кубометров газа, чего достаточно для завершения отопительного сезона.
Объявить врагом №1: КНДР хочет обновить статус Южной Кореи в конституции
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал внести изменения в конституцию страны, чтобы определить Южную Корею как главного врага Пхеньяна.
Производители в ЕС ежегодно теряют около 16 млрд евро из-за контрафакта - исследование
Европейские производители ежегодно теряют около 16 миллиардов евро (17,5 миллиардов долларов) из-за поддельной продукции, согласно исследованию, проведенному Агентством интеллектуальной собственности ЕС. Больше всего от этого страдают такие отрасли, как производство одежды, косметики и игрушек.
Экономика Китая выросла примерно на 5,2% в 2023 году - премьер
Экономика Китая выросла примерно на 5,2% в 2023 году, немного превысив целевые показатели Пекина.
На жилищно-коммунальные субсидии для украинцев заложено 50 млрд грн - Шмыгаль
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинское правительство выделило 50 миллиардов гривен на жилищно-коммунальные субсидии для граждан, которые в них нуждаются. Упрощенный процесс предоставления субсидий способствует повышению уровня оплаты за коммунальные услуги и поддержке инфраструктуры страны.
Самые большие критики власти неожиданно стали благодарить Одесскую обладминистрацию
Ирина Потоцкая, председатель комитета по вопросам здравоохранения Общественного совета при Одесской областной государственной администрации, впервые высоко оценила работу Одесской ОГА.
Зеленский в Давосе пригласил мировой бизнес инвестировать в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе пригласил мировой бизнес инвестировать в восстановление Украины. Он указал на экономический рост страны и потенциал в аграрном секторе и военном производстве