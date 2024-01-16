Обсудили замороженные активы рф: Зеленский в Давосе встретился с премьер-министром Люксембурга

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Давос встретился с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Люком Фриденом. Об этом глава государства рассказал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

На полях Давоса встретился с Премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Люком Фриденом. Спасибо за неизменную поддержку со стороны его страны, в частности нашего пути в ЕС, и работу над решением о выделении 50 млрд евро помощи - говорится в заметке.

Зеленский также рассказал премьер-министру о ситуации на поле боя и приоритетных потребностях украинской обороны.

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Отмечается, что они обсудили продолжение сотрудничества, в частности финансовой поддержки Украины, конфискацию замороженных активов агрессора и нашу Формулу мира.

Отметили успешную четвертую встречу советников в Давосе и начало подготовки Глобального саммита мира. Пригласил Люксембург присоединиться - подытожил президент Украины.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе пригласил мировой бизнес инвестировать в восстановление Украины.

Он указал на экономический рост страны и потенциал в аграрном секторе и военном производстве.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили усиление системы противовоздушной обороны Украины, среди других вопросов безопасности.