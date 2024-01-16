Зеленський у Давосі запросив світовий бізнес інвестувати в Україну
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі запросив світовий бізнес інвестувати у відновлення України. Він вказав на економічне зростання країни та потенціал в аграрному секторі та військовому виробництві
Президент Володимир Зеленський запросив представників світового бізнесу інвестувати в Україну та брати участь у її відновленні. Про це він сказав на полях щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає УНН з посиланням на Офіс Президента.
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Так, на полях щорічного форуму в Давосі Зеленський взяв участь у зустрічі "Керівники великого бізнесу – Україні".
Зеленський поінформував співрозмовників про економічне зростання нашої країни, яке у 2023-му перевищило 5%, та про оптимістичні прогнози щодо зростання ВВП на поточний рік.
"16 млн тонн ми вивезли, тому ми запрошуємо бізнеси інвестувати в наш сільгоспсектор і також, звісно, ми готові надавати страхування з боку уряду", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що Україна відновила експортні можливості завдяки функціонуванню незалежного від росії "зернового коридору".
"Ми створили паралельний коридор і продемонстрували, що можемо відтіснити флот росії з Чорного моря. Ми почали транспортувати не лише зерно, а й інші товари", – зауважив Зеленський.
Зеленський наголосив, що українська влада докладає значних зусиль для забезпечення захисту від повітряного терору росії.
Президент запросив представників бізнесу інвестувати в Україну та брати участь у її відновленні.
"Важливо, що ви стоїте з нами, я дякую за вашу підтримку. Це дуже важливо – бути тут, підсилювати інвестиції в Україну та підтримувати нашу економіку", – сказав Зеленський.
Глава держави відзначив особливий потенціал та перспективи військового виробництва. Зокрема, Зеленський наголосив на важливості кооперації з передовими західними оборонними компаніями.
Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер закликала світовий бізнес активно вивчати інвестиційні можливості України. Вона зробила акцент на перевагах економіки, серед яких – глобальна діджиталізація державного управління в Україні.
Доповнення
Спецпредставниця США Пріцкер зустрілась із представниками найбільших українських компаній-експортерів.