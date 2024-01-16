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Зеленский в Давосе пригласил мировой бизнес инвестировать в Украину

Киев  •  УНН

16 январь 2024, 11:49  •  15265 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе пригласил мировой бизнес инвестировать в восстановление Украины. Он указал на экономический рост страны и потенциал в аграрном секторе и военном производстве

Президент Владимир Зеленский пригласил представителей мирового бизнеса инвестировать в Украину и участвовать в ее восстановлении. Об этом он сказал на полях ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

В частности, на полях ежегодного форума в Давосе Зеленский принял участие во встрече "Руководители крупного бизнеса - Украине".

Зеленский проинформировал собеседников об экономическом росте нашей страны, который в 2023-м превысил 5%, и об оптимистичных прогнозах по росту ВВП на текущий год.

"16 млн тонн мы вывезли, поэтому мы приглашаем бизнес инвестировать в наш сельхозсектор и также, конечно, мы готовы предоставлять страхование со стороны правительства", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина возобновила экспортные возможности благодаря функционированию независимого от россии "зернового коридора".

"Мы создали параллельный коридор и продемонстрировали, что можем оттеснить флот россии с Черного моря. Мы начали транспортировать не только зерно, но и другие товары", - отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что украинская власть прилагает значительные усилия для обеспечения защиты от воздушного террора россии.

Президент пригласил представителей бизнеса инвестировать в Украину и участвовать в ее восстановлении.

"Важно, что вы стоите с нами, я благодарю за вашу поддержку. Это очень важно - быть здесь, усиливать инвестиции в Украину и поддерживать нашу экономику", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил особый потенциал и перспективы военного производства. В частности, Зеленский отметил важность кооперации с передовыми западными оборонными компаниями.

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер призвала мировой бизнес активно изучать инвестиционные возможности Украины. Она сделала акцент на преимуществах экономики, среди которых - глобальная диджитализация государственного управления в Украине.

Дополнение

Спецпредставитель США Прицкер встретилась с представителями крупнейших украинских компаний-экспортеров.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Зеленський у Давосі запросив світовий бізнес інвестувати в Україну
Zelensky in Davos invites global business to invest in Ukraine
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Зеленский в Давосе пригласил мировой бизнес инвестировать в Украину

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