У Держдепартаменті США розкритикували політику Орбана щодо України
Київ • УНН
США висловили розчарування підходом Угорщини до України, бажаючи більш конструктивного партнерства з боку союзника по ЄС і НАТО.
Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джим О’Браєн заявив, що США "розчаровані" політикою прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо України. Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США, пише УНН.
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О’Браєн висловив розчарування тим, що Орбан вирішив триматися осторонь в Європейському союзі, ставлячи під сумнів боротьбу за підтримку українців.
Ми наближаємося до 25-ї річниці вступу Угорщини в Альянс НАТО. Це був радісний момент для багатьох із нас, хто працював під час відходу від соціалізму, та для угорців, які брали в цьому участь. І ми розчаровані тим, що прем'єр-міністр Угорщини Орбан вирішив залишитися в ЄС наодинці, ставлячи під сумнів боротьбу за підтримку українців, які вимагають тієї самої свободи, про яку він просив, коли був молодим студентом,
Він також наголосив, що США хотіли б бачити в Угорщині, яка є членом ЄС і союзником по НАТО, конструктивного партнера.
Ми всі ставимо складні питання про те, як найкраще використати нашу підтримку для України, але ми можемо зробити це в середовищі, де зрозуміло, що ми підтримуємо Україну. І я сподіваюся, що Угорщина надалі зможе говорити в такому дусі,
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, Депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа ініціював петицію про позбавлення Угорщини права голову в Раді Європейського Союзу відповідно до статті 7 Договору про ЄС.
Politico: Угорщина дала зрозуміти, що може зняти вето з 50 млрд євро для України, але має вимогу09.01.24, 11:59 • 33894 перегляди