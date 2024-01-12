У Держдепартаменті США розкритикували політику Орбана щодо України

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джим О’Браєн заявив, що США "розчаровані" політикою прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо України. Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США, пише УНН.

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О’Браєн висловив розчарування тим, що Орбан вирішив триматися осторонь в Європейському союзі, ставлячи під сумнів боротьбу за підтримку українців.

Ми наближаємося до 25-ї річниці вступу Угорщини в Альянс НАТО. Це був радісний момент для багатьох із нас, хто працював під час відходу від соціалізму, та для угорців, які брали в цьому участь. І ми розчаровані тим, що прем'єр-міністр Угорщини Орбан вирішив залишитися в ЄС наодинці, ставлячи під сумнів боротьбу за підтримку українців, які вимагають тієї самої свободи, про яку він просив, коли був молодим студентом,