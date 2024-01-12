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У Держдепартаменті США розкритикували політику Орбана щодо України

У Держдепартаменті США розкритикували політику Орбана щодо України

Київ • УНН

 • 26986 перегляди

США висловили розчарування підходом Угорщини до України, бажаючи більш конструктивного партнерства з боку союзника по ЄС і НАТО.

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джим О’Браєн заявив, що США "розчаровані" політикою прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо України. Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США, пише УНН.

Деталі

О’Браєн висловив розчарування тим, що Орбан вирішив триматися осторонь в Європейському союзі, ставлячи під сумнів боротьбу за підтримку українців.

Ми наближаємося до 25-ї річниці вступу Угорщини в Альянс НАТО. Це був радісний момент для багатьох із нас, хто працював під час відходу від соціалізму, та для угорців, які брали в цьому участь. І ми розчаровані тим, що прем'єр-міністр Угорщини Орбан вирішив залишитися в ЄС наодинці, ставлячи під сумнів боротьбу за підтримку українців, які вимагають тієї самої свободи, про яку він просив, коли був молодим студентом,

- сказав помічник держсекретаря.

Він також наголосив, що США хотіли б бачити в Угорщині, яка є членом ЄС і союзником по НАТО, конструктивного партнера.

Ми всі ставимо складні питання про те, як найкраще використати нашу підтримку для України, але ми можемо зробити це в середовищі, де зрозуміло, що ми підтримуємо Україну. І я сподіваюся, що Угорщина надалі зможе говорити в такому дусі,

- сказав О'Браєн.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, Депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа ініціював петицію про позбавлення Угорщини права голову в Раді Європейського Союзу відповідно до статті 7 Договору про ЄС.

Politico: Угорщина дала зрозуміти, що може зняти вето з 50 млрд євро для України, але має вимогу09.01.24, 11:59 • 33894 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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