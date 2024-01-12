В Госдепартаменте США раскритиковали политику Орбана в отношении Украины

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен заявил, что США "разочарованы" политикой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США, пишет УНН.

Детали

О'Брайен выразил разочарование тем, что Орбан решил держаться в стороне в Европейском союзе, ставя под сомнение борьбу за поддержку украинцев.

Мы приближаемся к 25-й годовщине вступления Венгрии в Альянс НАТО. Это был радостный момент для многих из нас, кто работал во время отхода от социализма, и для венгров, которые принимали в этом участие. И мы разочарованы тем, что премьер-министр Венгрии Орбан решил остаться в ЕС в одиночку, ставя под сомнение борьбу за поддержку украинцев, которые требуют той самой свободы, о которой он просил, когда был молодым студентом, - сказал помощник госсекретаря.

Он также подчеркнул, что США хотели бы видеть в Венгрии, которая является членом ЕС и союзником по НАТО, конструктивного партнера.

Мы все ставим сложные вопросы о том, как лучше всего использовать нашу поддержку для Украины, но мы можем сделать это в среде, где понятно, что мы поддерживаем Украину. И я надеюсь, что Венгрия в дальнейшем сможет говорить в таком духе, - сказал О'Брайен.

Напомним

Как ранее писал УНН, Депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии права председателя в Совете Европейского Союза в соответствии со статьей 7 Договора о ЕС.

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