В Госдепартаменте США раскритиковали политику Орбана в отношении Украины
США выразили разочарование подходом Венгрии к Украине, желая более конструктивного партнерства со стороны союзника по ЕС и НАТО.
На фоне блокады на границе с Польшей 800 грузовиков, еще тысяча - в разблокированных "Шегинях"
800 грузовиков задерживаются на польско-украинской границе из-за блокады трех пунктов пропуска, еще тысяча - в разблокированных "Шегинях".
Премьер Британии Сунак сегодня посетит Украину, объявит о новом пакете помощи - СМИ
Премьер-министр Великобритании Сунак сегодня посещает Украину, чтобы объявить о выделении 2,5 миллиардов фунтов стерлингов военной помощи и подписать с Президентом Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
В 2023 году ни один судья Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности.
В 2023 году пассажиропоток вырос на 5% - Демченко
В 2023 году пассажиропоток увеличился на 5%, а пересечение границы транспортными средствами - на 3%, при этом было зафиксировано 33,5 миллиона пересечений границы.
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
Кирилла Кернеса не могут судить за якобы торговлю наркотиками из-за истечения срока давности, утверждает адвокат Денис Цыпин. Уголовные дела в Одессе часто закрывают именно по этой причине.
Из-за непогоды 229 населенных пунктов остаются без света
Непогода оставила без света 229 населенных пунктов в шести областях Украины; продолжаются восстановительные работы.
Конгресс согласует пакет помощи Украине быстрее, чем передадут активы рф - посол
Украина продолжает получать военную помощь США, при этом посол Маркарова отметила насущную потребность в большем количестве оружия и роль Конгресса в принятии новых законопроектов о финансировании.
"Право на самооборону": 10 стран сделали совместное заявление после ударов по объектам хуситов в Йемене
Десять стран во главе с США и Великобританией нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, подтверждая свое право на самооборону от непрекращающихся нападений в Красном море.
США приостановили помощь Украине, принятие Конгрессом нового финансирования важно - Белый дом
Помощь США Украине приостановлена в ожидании одобрения Конгрессом нового финансирования на фоне усиления российских атак.