Прем’єр Словаччини наступного тижня планує зустрітися із Шмигалем в Ужгороді: що відомо
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрінеться зі словацьким колегою Робертом Фіцо, який планує надати Україні гуманітарну допомогу, але виключає військову допомогу. Зустріч запланована на 24 січня в Ужгороді.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у наступну середу зустрінеться із прем'єром України Денисом Шмигалем в Ужгороді. Про це повідомляє Denníku N, пише УНН.
Як повідомляє видання, прем’єр Словаччини Роберт Фіцо під час виступу про програму роботи на наступний тиждень повідомив, що зустрінеться з Денисом Шмигалем в Ужгороді у середу, 24 січня.
Зазначається, що Фіцо приїде до України з гуманітарною допомогою і заявить, що Словаччина не буде допомагати Україні військово.
Прем’єр Словаччини стверджує, що зустріч "буде цікавою".
Нагадаємо
Обраний прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує провести реформи кримінального законодавства та судової системи за угорським зразком. Багато мешканців країни не погоджуються з урядовим пакетом законів: у 24 містах країни відбулись мітинги, зокрема 26 тисяч людей вийшли на протест у Братиславі.