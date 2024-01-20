Словаччина скасувала заборону на культурну співпрацю з росією та білоруссю - ЗМІ
Київ • УНН
Словаччина скасувала заборону на культурну співпрацю з росією та білоруссю, запроваджену після початку повномасштабної війни рф проти України.
У Словаччині вирішили скасувати заборону на культурну співпрацю з росією та білоруссю. У Міністерстві культури країни зауважили, що "митці та культура не повинні платити" за військові конфлікти, передає УНН із посиланням на газету Pravda.
Видання нагадує, що через тиждень після початку війни в Україні, тобто в березні 2022 року, Міністерство культури Словачини, ще під керівництвом колишнього міністра Наталії Міланової (OĽaNO), видало наказ, яким припинило будь-яке спілкування чи співпрацю з росією та білоруссю. За словами Міланової, відомство зайняло чітку позицію одразу після початку війни в Україні, засудивши російську агресію проти України.
Проте "Pravda" має у своєму розпорядженні рішення нового очільника культури Шимковичової. Документ, датований 12 січня, має назву рішення міністра про скасування наказу, яким були видані заходи щодо ситуації в Україні.
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"З набранням чинності цим рішенням я скасовую внутрішній акт управління", – вирішила міністр Шимковічова, чиє рішення набуло чинності 15 січня 2024 року.
Розпорядження міністра Шимковичової посилається на рішення Міланової, яке колишній міністр видала 2 березня 2022 року. "Усім організаціям, що входять до сфери управління Міністерства культури, та їхнім працівникам, а також організаційним підрозділам і працівникам Міністерства наказано: призупинити будь-яке академічне культурне чи інше подібне офіційне співробітництво з російською федерацією або республікою білорусь", – йдеться в матеріалі Мілана.
Однак з понеділка жодна з цих заборон не діє.
"У світі існують десятки військових конфліктів, і, на нашу думку, митці та культура не повинні платити за це", - сказала Шимковічова "Pravda" через свого речника Павла Чорбу.
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