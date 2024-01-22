В МЗС України прокоментували заяву прем‘єра Фіцо щодо компромісу з рф: "Без безпеки в Україні, не буде безпеки в Словаччині"
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ України заявляє, що не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі, якщо не буде безпеки в Україні. Таку заяву було зроблено у відповідь на пропозицію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, щоб Україна пішла на компроміс, передавши частину своєї території росії.
Україна та партнери докладають зусиль, щоб запобігти поширенню російської агресії в Європі. Без безпеки в Україні, не буде безпечно ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Так речник МЗС Олег Ніколенко прокоментував слова прем‘єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо компромісу з рф і передачі росії частини території України, повідомляє УНН.
Деталі
В МЗС наголосили, що не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни.
Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі, зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв. Давайте говорити відверто: без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом
Він зазначив, світ має спільними зусиллями наближати українську перемогу.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна "повинна віддати" росії частину своєї території, щоб припинити війну.