В МИД Украины прокомментировали заявление премьера Фицо относительно компромисса с рф: "Без безопасности в Украине, не будет безопасности в Словакии"

Украина и партнеры прилагают усилия, чтобы предотвратить распространение российской агрессии в Европе. Без безопасности в Украине, не будет безопасно ни в Словакии, ни в Европе в целом. Так спикер МИД Олег Николенко прокомментировал слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо относительно компромисса с рф и передачи россии части территории Украины, сообщает УНН.

Детали

В МИД подчеркнули, что не может быть компромисса относительно территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни любой другой страны.

Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края. Давайте говорить откровенно: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом - заявил Николенко в Facebook.

Он отметил, мир должен совместными усилиями приближать украинскую победу.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина "должна отдать" России часть своей территории, чтобы прекратить войну.