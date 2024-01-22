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В МИД Украины прокомментировали заявление премьера Фицо относительно компромисса с рф: "Без безопасности в Украине, не будет безопасности в Словакии"

В МИД Украины прокомментировали заявление премьера Фицо относительно компромисса с рф: "Без безопасности в Украине, не будет безопасности в Словакии"

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 11:45  •  10450 просмотра

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Министерство иностранных дел Украины заявляет, что не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе, если не будет безопасности в Украине. Такое заявление было сделано в ответ на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо, чтобы Украина пошла на компромисс, передав часть своей территории россии.

Украина и партнеры прилагают усилия, чтобы предотвратить распространение российской агрессии в Европе. Без безопасности в Украине, не будет безопасно ни в Словакии, ни в Европе в целом. Так спикер МИД Олег Николенко прокомментировал слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо относительно компромисса с рф и передачи россии части территории Украины, сообщает УНН

Детали 

В МИД подчеркнули, что не может быть компромисса относительно территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни любой другой страны.

Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края. Давайте говорить откровенно: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом

- заявил Николенко в Facebook.

Он отметил, мир должен совместными усилиями приближать украинскую победу. 

Напомним 

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина "должна отдать" России часть своей территории, чтобы прекратить войну. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
В МЗС України прокоментували заяву прем‘єра Фіцо щодо компромісу з рф: "Без безпеки в Україні, не буде безпеки в Словаччині"
The Ukrainian Foreign Ministry commented on Prime Minister Fico's statement on a compromise with Russia: "Without security in Ukraine, there will be no security in Slovakia"
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В МИД Украины прокомментировали заявление премьера Фицо относительно компромисса с рф: "Без безопасности в Украине, не будет безопасности в Словакии"

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе, если не будет безопасности в Украине. Такое заявление было сделано в ответ на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо, чтобы Украина пошла на компромисс, передав часть своей территории россии.

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