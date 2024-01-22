Україна "повинна віддати" росії частину своєї території, щоб припинити війну - прем'єр Словаччини

ukenru
29 березня, 17:57 • 104860 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 124844 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 122392 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 160660 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 136465 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 131457 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143771 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145943 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 388697 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172461 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.3 м/с
59 %
748 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 21692 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 11064 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 18893 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 27135 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 25957 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 237731 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 388697 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 443185 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 451439 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360755 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 124845 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 132075 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 126182 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100348 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108976 перегляди
Актуальне
Україна "повинна віддати" росії частину своєї території, щоб припинити війну - прем'єр Словаччини

Україна "повинна віддати" росії частину своєї території, щоб припинити війну - прем'єр Словаччини

Київ • УНН

 • 26514 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна "повинна віддати" частину своєї території росії, щоб припинити війну. Очікується, що Фіцо, який пообіцяв виступати проти членства України в НАТО і санкцій проти росії, зустрінеться з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем 24 січня.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна "повинна віддати" росії частину своєї території, щоб припинити війну. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Повинен бути якийсь компроміс…Чого вони чекають, що росіяни підуть із Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально,

- сказав він.

Деталі

Фіцо також повторив наративи російської пропаганди й заявив, що Україна нібито "не є незалежною і суверенною країною", а "перебуває під повним впливом і контролем Сполучених Штатів".

Проросійський прем'єр-міністр прийшов до влади в грудні після того, як його лівопопулістська партія Smer перемогла на вересневих виборах. Він пообіцяв припинити постачання зброї в Україну, заблокувати її потенційний вступ до НАТО і виступити проти санкцій щодо росії.

Доповнення

В Ужгороді 24 січня має відбутись зустріч Фіцо з українським прем'єром Денисом Шмигалем. На ній глава уряду Словаччини має намір ще раз підтвердити, що виступає проти членства України в НАТО.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Словаччини минулого тижня висловив підтримку прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану в блокуванні пакета допомоги ЄС Україні в розмірі 50 мільярдів євро.

Також, Міністерство культури Словаччини також оголосило, що відновить співпрацю з росією та білоруссю після її призупинення в березні 2022 року після вторгнення рф в Україну.

Словаччина відмовилася засудити постачання ракет із КНДР до Росії11.01.24, 02:10 • 34460 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,183.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.31