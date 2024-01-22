Україна "повинна віддати" росії частину своєї території, щоб припинити війну - прем'єр Словаччини

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна "повинна віддати" росії частину своєї території, щоб припинити війну. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Повинен бути якийсь компроміс…Чого вони чекають, що росіяни підуть із Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально, - сказав він.

Деталі

Фіцо також повторив наративи російської пропаганди й заявив, що Україна нібито "не є незалежною і суверенною країною", а "перебуває під повним впливом і контролем Сполучених Штатів".

Проросійський прем'єр-міністр прийшов до влади в грудні після того, як його лівопопулістська партія Smer перемогла на вересневих виборах. Він пообіцяв припинити постачання зброї в Україну, заблокувати її потенційний вступ до НАТО і виступити проти санкцій щодо росії.

Доповнення

В Ужгороді 24 січня має відбутись зустріч Фіцо з українським прем'єром Денисом Шмигалем. На ній глава уряду Словаччини має намір ще раз підтвердити, що виступає проти членства України в НАТО.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Словаччини минулого тижня висловив підтримку прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану в блокуванні пакета допомоги ЄС Україні в розмірі 50 мільярдів євро.

Також, Міністерство культури Словаччини також оголосило, що відновить співпрацю з росією та білоруссю після її призупинення в березні 2022 року після вторгнення рф в Україну.

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