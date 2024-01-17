Прем'єр Словаччини вважає зауваження Орбана щодо бюджету ЄС "раціональними і розумними"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає зауваження угорського колеги Віктора Орбана щодо бюджету ЄС і допомоги Україні "раціональними і розумними", повідомляє Fox News, пише УНН.

Ми дуже уважно вислухали пропозиції, які прем'єр-міністр (Орбан) ... вже висунув щодо перегляду бюджету і допомоги Україні, і я повторюю, що ми вважаємо їх раціональними і розумними - сказав Фіцо.

Доповнення

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив: щоб надавати допомогу Україні, яка потрібна, треба робити це так, щоб не нашкодити бюджету ЄС. Ми хочемо надати фінансову допомогу Україні поза бюджетом ЄС, сказав він під час пресконференції зі словацьким колегою Робертом Фіцо у Будапешті.

Своєю чергою Роберт Фіцо додав, що Словаччина та Угорщина мають однакову думку щодо майбутнього ЄС та війни в Україні.