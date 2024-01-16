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Прем’єр Словаччини заявив, що не допустить обмеження права Угорщини в ЄС

Прем’єр Словаччини заявив, що не допустить обмеження права Угорщини в ЄС

Київ • УНН

 • 31131 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв підтримати Угорщину у відстоюванні її права голосу в Європейському Союзі. Фіцо назвав пропозиції щодо обмеження прав Угорщини атакою на суверенітет та інтереси країни.

Словаччина та Угорщина мають однакову думку щодо майбутнього ЄС та війни в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який у вівторок завершив закордонне відрядження до Угорщини та зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті, пише Sita, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що прем'єр-міністр Словаччини хотів би, щоб наступна ера співпраці з Угорщиною була ерою щирих безповоротних позик.

Під час спілкування Фіцо заявив, що Словаччина не дозволить обмежити право голосу Угорщини у ЄС.

Щодо Угорщини, тобто пропозиції та резолюції, які закликають навіть відібрати право голосу чи інші важливі можливості, які є у країни-члена ЄС. Якщо я буду прем'єр-міністром Словацької Республіки, я ніколи не погоджуся на те, щоб країну карали за боротьбу за свій суверенітет та національні інтереси

зазначив Фіцо.

За його словами, для будь-якого такого обмеження потрібна згода всіх країн-членів ЄС.

Глава словацького уряду назвав ініціативу позбавити Угорщину права голосу "нападом на країну". Вона, за його словами, нібито суперечить поглядам на важливість суверенітету та захисту національних інтересів окремих країн-членів ЄС.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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