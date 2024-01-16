Премьер Словакии заявил, что не допустит ограничения права Венгрии в ЕС

Словакия и Венгрия имеют одинаковое мнение относительно будущего ЕС и войны в Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который во вторник завершил заграничную командировку в Венгрию и встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, пишет Sita, передает УНН.

Детали

Отмечается, что премьер-министр Словакии хотел бы, чтобы следующая эра сотрудничества с Венгрией была эрой искренних безвозвратных займов.

Во время общения Фицо заявил, что Словакия не позволит ограничить право голоса Венгрии в ЕС.

По Венгрии, то есть предложения и резолюции, которые призывают даже отобрать право голоса или другие важные возможности, которые есть у страны-члена ЕС. Если я буду премьер-министром Словацкой Республики, я никогда не соглашусь на то, чтобы страну наказывали за борьбу за свой суверенитет и национальные интересы отметил Фицо.

По его словам, для любого такого ограничения требуется согласие всех стран-членов ЕС.

Глава словацкого правительства назвал инициативу лишить Венгрию права голоса "нападением на страну". Она, по его словам, якобы противоречит взглядам на важность суверенитета и защиты национальных интересов отдельных стран-членов ЕС.

Фицо остро ответил Еврокомиссии на критику реформ анонсированных его правительством