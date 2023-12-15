Фицо остро ответил Еврокомиссии на критику реформ анонсированных его правительством

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, который призвал Братиславу отказаться от радикальных изменений в уголовном законодательстве. Об этом со ссылкой на Euractiv, передает УНН.

Детали

Фицо остро отреагировал на критику Европейской комиссии, которая негативно оценила проект реформ его правительства. Предварительно премьер-министр предлагает ликвидировать Специальную прокуратуру.

Жаль, что комиссар намеренно не указал причины, по которым правительство приступает к отмене специальной прокуратуры - заявил Фицо.

По его словам, десятки заключений Конституционного суда относительно нарушений прав человека и Рейндерс был проинформирован о них.

Я не буду сейчас комментировать его мотивы скрывать эти серьезные факты - подчеркнул словацкий премьер-министр.

Кроме того, Фицо раскритиковал и словацких оппозиционных депутатов Европарламента, которые недовольны его планом реформ. Премьер-министр назвал их "словацкими крысами в Европейском парламенте" и подчеркнул, что они стремятся навредить Словакии.

Напомним

В ЕС обеспокоены решением словацкого правительства по реформам в уголовном законодательстве, в частности упразднением Специальной прокуратуры, которая осуществляет надзор за громкими коррупционными делами.

Европейская прокуратура (EPPO) выразила свою обеспокоенность этими реформами, указывая, что существует угроза, что анонсированные изменения законодательства могут угрожать защите европейских фондов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Словакии лидеры трех партий подписали коалиционное соглашение по формированию правительства: какие последствия это может иметь для Украины