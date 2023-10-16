У Словаччині лідери трьох партій підписали коаліційну угоду щодо формування уряду: які наслідки це може мати для України

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“Дякую вам від імені SMER, Соціал-демократії, за взаємну довіру та виконання цієї угоди, яка необхідна для формування уряду Словацької Республіки та для створення органів парламенту Словаччини республіка”, — подякував своїм партнерам по коаліції лідер SMER-SSD Роберт Фіцо.

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Практично немає сумнівів, що новий уряд очолить Роберт Фіцо.

Зміна влади у Словаччині посилює занепокоєння в Україні тим, що військова та фінансова підтримка європейцями її зусиль у протистоянні вторгненню росії, може повільно слабшати.

За даними видання aktuality.sk, після підписання контракту голова “Smer” Роберт Фіцо планує донести президенту Зузані Чапутовій імена нових міністрів, але спочатку їх мають затвердити внутрішні органи партії. Це має статися найближчими днями.

Фіцо також додав, що після підписання угоди, хотів би провести перше засідання за участю нових депутатів, аби затвердити керівництво парламенту. Планують це зробити вже наступного тижня. Поспіх обумовлений тим, що уряд необхідно сформувати до початку саміту Європейської ради, який відбудеться 27 жовтня, на який Словаччина хоче потрапити.

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Розподіл “портфелів”

За словами Данека, склад нового уряду вже узгоджений на 80 відсотків.

Сьогодні Фіцо, в інтерв’ю словацьким видання підтвердив поширену раніше у ЗМІ інформацію про перерозподіл відомств між партіями коаліції. Тож, згідно з заявленими у ЗМІ даними:

Словацька національна партія отримає міністерство навколишнього середовища, культури та нове міністерство спорту та туризму.

Фіцо та партія заберуть посаду прем’єр-міністра, та розставлять своїх людей у міністерствах оборони, транспорту, фінансів, закордонних справ, юстиції й сільського господарства.

Партія “Гласу” очолить Міністерство внутрішніх справ, економіки, праці, інформатизації, освіти, охорони здоров’я та забере посаду віцепрем'єр-міністр з питань європейських фондів і плану відновлення.

Партнери по коаліції вже домовилися про перерозподіл посад у парламенті. За інформацією журналістів aktuality.sk, главою Національної ради має стати Петер Пеллегріні. Віцепрезидентські крісла обіймуть усі три партії, і традиційно одну — представник опозиції.

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Окрім перерозподілу відомств, у коаліційній угоді лідери партій зобов’язалися гарантувати членство Словаччини в Євросоюзі та Північноатлантичному альянсі. Тамтешні ЗМІ відзначають парадоксальність заяви про цей курс, адже і Фіцо, і Данко були рішучими критиками політики обох організацій ще напередодні виборів.

Нагадаємо

Під час останніх парламентських виборів у Словаччині перемогла партія SMER-SSD проросійського лідера Роберта Фіцо, набравши майже 23% голосів. Під час передвиборної кампанії Фіцо пообіцяв припинити військову допомогу Україні, і зробити усе можливе для початку мирних переговорів, назвавши це одним з пріоритетних завдань нового уряду.

Роберт Фіцо також заявив, що не змінить своєї риторики щодо України й радше “заплатить ціну” за виключення з групи ЄС, до якої належить його партія.