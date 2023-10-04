ЗМІ: переможець виборів у Словаччині Фіцо дотримується антиукраїнської позиції, вважає за краще виключення з групи ЄС

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Переможець виборів у Словаччині та лідер партії Smer Роберт Фіцо не змінить своєї риторики щодо України і радше "заплатить ціну" за виключення з групи ЄС, до якої належить його партія, сказав він у відео, опублікованому на соціальних мережах після того, як лідер європейських соціалістів пригрозив йому виключенням, пише УНН з посиланням на Euractiv.