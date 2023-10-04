ЗМІ: переможець виборів у Словаччині Фіцо дотримується антиукраїнської позиції, вважає за краще виключення з групи ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Переможець виборів у Словаччині та лідер партії Smer Роберт Фіцо не змінить своєї риторики щодо України і радше "заплатить ціну" за виключення з групи ЄС, до якої належить його партія, сказав він у відео, опублікованому на соціальних мережах після того, як лідер європейських соціалістів пригрозив йому виключенням, пише УНН з посиланням на Euractiv.
Деталі
Фіцо назвав слова лідера Європейської соціалістичної партії Стефана Льовена шведським ЗМІ «шантажем» і заявив, що чекає на вітання, а не на погрози.
Зокрема, Льовен заявив, що якщо ця риторика продовжиться і почне застосовуватися в уряді, він розгляне можливість розпочати процес виключення.
«Якщо наше виключення з міжнародної партії має стати ціною за те, щоб дотримуватись справжнього лівого порядку денного в Словаччині та висловлювати суверенну думку, ми готові заплатити таку ціну», - сказав Фіцо.
Фіцо назвав слова Льовена «недемократичними та авторитарними» і повторив, що його партія засудила застосування росією сили в Україні, але їхня думка про «мир в Україні» не зміниться.
Smer нещодавно підтвердив свою позицію щодо України, заявивши, що Європейський Союз має шукати дипломатичне рішення та вести переговори про мирну угоду, а не відправляти зброю в Україну.
Фіцо заявив, що його уряд надасть гуманітарну допомогу і виконає свої фінансові зобов'язання перед Україною, але не надсилатиме «ще одну кулю».
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Доповнення
Партію Фіцо Smer уперше було виключено з Партії європейських соціалістів (PES) на десять місяців 2006 року у відповідь на створення коаліційного уряду з крайньою правою Словацькою національною партією. У 2015 році Smer також загрожували усуненням з посади через антимігрантську риторику її лідера.
З того часу PES, як повідомляється, надає мляву підтримку Smer, враховуючи його соціалістичне коріння та потребу в чотирьох членах Європарламенту, яких партія приводить до Групи європейських соціалістів і демократів (S&D) в Європейському парламенті.
Соціалісти ЄС нині стикаються зі зростаючим тиском з боку інших політичних груп, особливо правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП), яку PES завжди критикувала за наявність у лавах партії Віктора Орбана «Фідес».
Риторика партії "Фідес", як повідомляється, схожа на риторику Smer, коли йдеться про росію та Україну.
Хоча «Фідес» зрештою виключили з ЄНП, соціалісти ЄС так і не вжили адекватних заходів, щоб протистояти своєму проблемному «дітищу» Smer, зазначає видання.
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