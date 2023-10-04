Детали

Фицо назвал слова лидера Европейской социалистической партии Стефана Лёвена шведским СМИ «шантажом» и заявил, что ждет приветствия, а не угроз.

В частности, Лёвен заявил, что если эта риторика продолжится и начнет применяться в правительстве, он рассмотрит возможность начать процесс исключения.

«Если наше исключение из международной партии должно стать ценой за то, чтобы придерживаться настоящей левой повестки дня в Словакии и выражать суверенное мнение, мы готовы заплатить такую цену», - сказал Фицо.

Фицо назвал слова Лёвена «недемократическими и авторитарными» и повторил, что его партия осудила применение россией силы в Украине, но их мнение о «мире в Украине» не изменится.

Smer недавно подтвердил свою позицию по Украине, заявив, что Европейский Cоюз должен искать дипломатическое решение и вести переговоры о мирном соглашении, а не отправлять оружие в Украину.

Фицо заявил, что его правительство предоставит гуманитарную помощь и выполнит свои финансовые обязательства перед Украиной, но не будет посылать «еще одну пулю».

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Дополнение

Партия Фицо Smer впервые былf исключенf из Партии европейских социалистов (PES) на десять месяцев 2006 года в ответ на создание коалиционного правительства с крайне правой Словацкой национальной партией. В 2015 году Smer также угрожали отстранением от должности из-за антимигрантской риторики ее лидера.

С тех пор PES, как сообщается, оказывает вялую поддержку Smer, учитывая его социалистические корни и потребность в четырех членах Европарламента, которых партия приводит в Группу европейских социалистов и демократов (S&D) в Европейском парламенте.

Социалисты ЕС в настоящее время сталкиваются с растущим давлением со стороны других политических групп, особенно правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), которую PES всегда критиковала за наличие в рядах партии Виктора Орбана «Фидес».

Риторика партии "Фидес", как сообщается, похожа на риторику Smer, когда речь идет о hоссии и Украине.

Хотя «Фидес» в конце концов исключили из ЕНП, социалисты ЕС так и не приняли адекватных мер, чтобы противостоять своему проблемному «детищу» Smer, отмечает издание.

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