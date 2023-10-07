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Politico: Словаччина припиняє допомогу Україні після перемоги на виборах проросійського Фіцо

Politico: Словаччина припиняє допомогу Україні після перемоги на виборах проросійського Фіцо

Київ • УНН

 • 1017920 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Тимчасовий уряд Словаччини заявив, що припинив надсилання подальшої військової допомоги Україні, оскільки політичні партії, які виступають проти такої підтримки, ведуть переговори про створення коаліції після виборів минулими вихідними, повідомило 6 жовтня видання Politico, пише УНН.

Цитата

«Бюрократичний уряд Словаччини, що йде у відставку, не надсилатиме більше військового обладнання в Україну», – заявив речник уряду країни.

Як вказано, міністерство оборони країни розглядало можливість відправки нового пакету допомоги.

Доповнення

Видання вказує, що ліво-популістська партія колишнього прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Smer перемогла на парламентських виборах минулої суботи після того, як пообіцяла припинити надсилання зброї в Україну, заблокувати потенційне членство України в НАТО та виступити проти санкцій проти росії.

Президент Словаччини Зузана Чапутова в понеділок попросила Фіцо спробувати сформувати коаліційний уряд. Зробити це він має до 16 жовтня.

Фіцо був змушений піти у відставку з посади прем'єр-міністра в 2018 році після масових протестів у країні через вбивство журналіста-розслідувача.

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