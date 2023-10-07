Президентка Словаччини зробила заяву щодо військової допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президентка Словаччини Зузана Чапутова, яка виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні, змінила свою думку і запевнила у продовженні підтримки Києва. Про це Чапутова написала у соціальній мережі Х (колишній Twitter), передає УНН.
Деталі
Президентка Словаччини зазначила, що поважає результати парламентських виборів і негативну думку на це партії, яка веде коаліційні переговори. Однак заявила, щоСловаччина має продовжувати надавати військову допомогу Україні.
Цитата
"Будь-яка словацька адміністрація повинна розуміти, що йдеться як про безпеку України, так і про безпеку самої Словаччини", – додала вона.
Доповнення
Раніше Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакету військової допомоги Україні у зв'язку із результатом парламентських виборів, на яких перемогла проросійська партія Smer-SD експрем’єра Роберта Фіцо. Він обіцяв виборцям "не давати Україні жодного патрона".
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