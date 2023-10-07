Президентка Словаччини зробила заяву щодо військової допомоги Україні

Деталі

Президентка Словаччини зазначила, що поважає результати парламентських виборів і негативну думку на це партії, яка веде коаліційні переговори. Однак заявила, щоСловаччина має продовжувати надавати військову допомогу Україні.

Цитата

"Будь-яка словацька адміністрація повинна розуміти, що йдеться як про безпеку України, так і про безпеку самої Словаччини", – додала вона.

Доповнення

Раніше Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакету військової допомоги Україні у зв'язку із результатом парламентських виборів, на яких перемогла проросійська партія Smer-SD експрем’єра Роберта Фіцо. Він обіцяв виборцям "не давати Україні жодного патрона".

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