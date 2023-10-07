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Президента Словакии сделала заявление о военной помощи Украине

Киев • УНН

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Киев. 7 октября. УН. Президента Словакии Зузана Чапутова, которая выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине, изменила свое мнение и заверила в продолжении поддержки Киева. Об этом Чапутова написала в социальной сети Х (бывший Twitter), передает УНН.

Детали

Президента Словакии отметила, что уважает результаты парламентских выборов и негативное мнение на это партии, которая ведет коалиционные переговоры. Однако заявила, что Словакия должна продолжать оказывать военную помощь Украине.

Цитата

"Любая словацкая администрация должна понимать, что речь идет как о безопасности Украины, так и о безопасности самой Словакии", – добавила она.

Дополнение

Ранее Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с результатом парламентских выборов, на которых одержала победу пророссийская партия Smer-SD экспремьера Роберта Фицо. Он обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

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