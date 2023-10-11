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Шмигаль обговорив з прем’єром Словаччини питання транзиту української агропродукції

Шмигаль обговорив з прем’єром Словаччини питання транзиту української агропродукції

Київ • УНН

 • 636620 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з прем’єр-міністром Словаччини Людовітом Одором питання транзиту української аграрної продукції, передає УНН.

Цитата

"Провів розмову з Прем’єр-міністром Словаччини Людовітом Одором. Обговорили питання транзиту української аграрної продукції", - повідомив Шмигаль.

Він повідомив, що ведеться робота спільно з Єврокомісією щодо розширення коридорів солідарності зі Словаччиною.

"Маємо в цьому напрямку прогрес. Україна запровадила механізм верифікації та погодження 4-х груп українського аграрного експорту, який наразі діє з Румунією та Болгарією. Це є підґрунтям для подальшого діалогу", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що Україна розраховуємо, що Словаччина також приєднається до такої ініціативи та зніме національні обмеження на українську аграрну продукцію.

"Подякував Людовіту Одору за конструктивну співпрацю і підтримку", - повідомив Шмигаль.

Доповнення

Україна розробила процедуру верифікації експорту чотирьох агрокультур відповідно до рішення Єврокомісії і надіслала країнам-сусідам пропозиції.

26 вересня було підписано постанову про запровадження механізму верифікації та погодження 4-х груп українського аграрного експорту для п’яти сусідніх країн.

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