Шмигаль обговорив з прем’єром Словаччини питання транзиту української агропродукції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з прем’єр-міністром Словаччини Людовітом Одором питання транзиту української аграрної продукції, передає УНН.
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"Провів розмову з Прем’єр-міністром Словаччини Людовітом Одором. Обговорили питання транзиту української аграрної продукції", - повідомив Шмигаль.
Він повідомив, що ведеться робота спільно з Єврокомісією щодо розширення коридорів солідарності зі Словаччиною.
"Маємо в цьому напрямку прогрес. Україна запровадила механізм верифікації та погодження 4-х груп українського аграрного експорту, який наразі діє з Румунією та Болгарією. Це є підґрунтям для подальшого діалогу", - повідомив Шмигаль.
Він зазначив, що Україна розраховуємо, що Словаччина також приєднається до такої ініціативи та зніме національні обмеження на українську аграрну продукцію.
"Подякував Людовіту Одору за конструктивну співпрацю і підтримку", - повідомив Шмигаль.
Доповнення
Україна розробила процедуру верифікації експорту чотирьох агрокультур відповідно до рішення Єврокомісії і надіслала країнам-сусідам пропозиції.
26 вересня було підписано постанову про запровадження механізму верифікації та погодження 4-х груп українського аграрного експорту для п’яти сусідніх країн.