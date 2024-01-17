Премьер Словакии считает замечания Орбана по бюджету ЕС "рациональными и разумными"
Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал замечания венгерского коллеги Виктора Орбана относительно бюджета ЕС, назвав их "рациональными и разумными"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает замечания венгерского коллеги Виктора Орбана относительно бюджета ЕС и помощи Украине "рациональными и разумными", сообщает Fox News, пишет УНН.
Мы очень внимательно выслушали предложения, которые премьер-министр (Орбан) ... уже выдвинул относительно пересмотра бюджета и помощи Украине, и я повторяю, что мы считаем их рациональными и разумными
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил: чтобы оказывать помощь Украине, которая нужна, надо делать это так, чтобы не навредить бюджету ЕС. Мы хотим оказать финансовую помощь Украине вне бюджета ЕС, сказал он во время пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо в Будапеште.
В свою очередь Роберт Фицо добавил, что Словакия и Венгрия имеют одинаковое мнение относительно будущего ЕС и войны в Украине.
Премьер Словакии считает замечания Орбана по бюджету ЕС "рациональными и разумными"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал замечания венгерского коллеги Виктора Орбана относительно бюджета ЕС, назвав их "рациональными и разумными".
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