Украина "должна отдать" России часть своей территории, чтобы прекратить войну - премьер Словакии

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
  •  103119 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  208224 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  262330 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  225189 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  217093 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  219820 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  198470 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  186394 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  172405 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Новости по теме

Украина "должна отдать" России часть своей территории, чтобы прекратить войну - премьер Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина "должна отдать" часть своей территории россии, чтобы прекратить войну. Ожидается, что Фицо, который пообещал выступать против членства Украины в НАТО и санкций против россии, встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 24 января.

Политика •   •  16468 просмотра
Украина "должна отдать" России часть своей территории, чтобы прекратить войну - премьер Словакии

На Таврическом направлении ВСУ уничтожили российский самоходный миномет "Тюльпан" - Тарнавский

На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины уничтожили почти 100 единиц вражеской военной техники и провели 29 боевых столкновений, сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский.

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На Таврическом направлении ВСУ уничтожили российский самоходный миномет "Тюльпан" - Тарнавский

Шмыгаль встретился с Туском в Киеве: премьеры Украины и Польши почтили память павших в войне защитников Украины

В День Соборности Украины премьер-министр Денис Шмыгаль и его польский коллега Дональд Туск почтили память павших в войне защитников Украины.

Политика •   •  18885 просмотра
Шмыгаль встретился с Туском в Киеве: премьеры Украины и Польши почтили память павших в войне защитников Украины

Расходы на оборону в Украине, за 2023 год, составили 1 843,8 млрд грн

В 2023 году расходы общего фонда госбюджета на безопасность и оборону составили 60,8% от всей суммы расходов общего фонда государственного бюджета Украины. Средства были направлены на зарплаты военнослужащим, оборудование и медицинское обеспечение.

Война •   •  23252 просмотра
Расходы на оборону в Украине, за 2023 год, составили 1 843,8 млрд грн

"Украина сейчас нуждается в большей и более быстрой военной поддержке": Боррель и главы МИД ЕС переговорили с Кулебой

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел рассматривает вопрос продолжения поддержки Украины, в заседании принял участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС, отметил, что Украина сейчас нуждается в быстрой и большей военной поддержке.

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"Украина сейчас нуждается в большей и более быстрой военной поддержке": Боррель и главы МИД ЕС переговорили с Кулебой

Нацполиция открыла 4 уголовных производств по факту прослушивания команды Bihus.Info

Национальная полиция Украины открыла четыре уголовных производства по факту незаконного прослушивания и видеосъемки журналистской команды Bihus. Info. Сейчас продолжаются следственные действия, изъяты записи и жесткие диски для проведения экспертиз.

Криминал и ЧП •   •  14696 просмотра
Нацполиция открыла 4 уголовных производств по факту прослушивания команды Bihus.Info

Украинцы через "Дія" выбрали жюри нацотбора Евровидения-2024

Украинцы проголосовали через "Дія" за Андрея Данилко, Джамалу и Сергея Танчинца, которые вошли в состав выбранного жюри на нацотбор Евровидения-2024. Если победители согласятся, они помогут решить, кто будет представлять Украину на Евровидении.

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Украинцы через "Дія" выбрали жюри нацотбора Евровидения-2024

россияне утром ударили по Краматорску в Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен

В результате утреннего обстрела российскими войсками Краматорска Донецкой области один человек погиб и один получил ранения. Оружие, которое было использовано во время нападения, сейчас устанавливается.

Война •   •  18668 просмотра
россияне утром ударили по Краматорску в Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен

Британская разведка: доминирование Украины в Черном море обеспечило увеличение экспорта по "зерновому коридору"

Украина увеличила свой экспорт через Черноморский коридор благодаря эффективным контрмерам против российского флота, говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

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Британская разведка: доминирование Украины в Черном море обеспечило увеличение экспорта по "зерновому коридору"

Закупка овощерезок по завышенной цене: в Киеве будут судить чиновницу РГА

Чиновница Днепровской районной администрации Киева предстанет перед судом за закупку по завышенным ценам овощерезок, предназначенных для использования в укрытии. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  13104 просмотра
Закупка овощерезок по завышенной цене: в Киеве будут судить чиновницу РГА