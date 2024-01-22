Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина "должна отдать" россии часть своей территории, чтобы прекратить войну. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Должен быть какой-то компромисс...Чего они ждут, что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально, - сказал он.

Детали

Фицо также повторил нарративы российской пропаганды и заявил, что Украина якобы "не является независимой и суверенной страной", а "находится под полным влиянием и контролем Соединенных Штатов".

Пророссийский премьер-министр пришел к власти в декабре после того, как его левопопулистская партия Smer победила на сентябрьских выборах. Он пообещал прекратить поставки оружия в Украину, заблокировать ее потенциальное вступление в НАТО и выступить против санкций в отношении России.

Дополнение

В Ужгороде 24 января должна состояться встреча Фицо с украинским премьером Денисом Шмыгалем. На ней глава правительства Словакии намерен еще раз подтвердить, что выступает против членства Украины в НАТО.

Напомним

Премьер-министр Словакии на прошлой неделе выразил поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в блокировании пакета помощи ЕС Украине в размере 50 миллиардов евро.

Также, Министерство культуры Словакии также объявило, что возобновит сотрудничество с россией и беларусью после его приостановления в марте 2022 года после вторжения рф в Украину.

Словакия отказалась осудить поставки ракет из КНДР в Россию