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Внаслідок 12 комбінованих ударів ворога, у Харкові найбільше постраждали Салтівський та Київський райони, пошкоджено понад 30 будинків – Синєгубов

Внаслідок 12 комбінованих ударів ворога, у Харкові найбільше постраждали Салтівський та Київський райони, пошкоджено понад 30 будинків – Синєгубов

Київ • УНН

 • 22677 перегляди

Близько 12 комбінованих ракетних ударів по Харкову призвели до загибелі 3 людей та поранення понад 50-ти. Найбільше постраждали Салтівський та Київський райони. Пошкоджено понад 30 будинків, фактично зруйновано два навчальні заклади.

Відомо про 5 загиблих, десятки травмованих. Постраждало понад 30 житлових будинків, зокрема зруйновано два заклади освіти. Під завалами ще можуть перебувати люди, наразі працюють фахівці ДСНС. Сили міської та обласної рад об'єднані для допомоги постраждалим.

Про це у телемарафоні "Єдині новини" повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Сьогодні у нас було дві хвилі ворожих атак – о 4 ранку, і о 7 ранку, безпосередньо по місту Харкову; це житлові райони. Всього ми нарахували біля 12 ударів, це були комбіновані удари, - ракетні системи типу С-300, Х-22 та "Іскандер"

- розповів голова Харківської ОВА.

За словами Синєгубова, найбільше уражень зазнали Салтівський та Київський райони міста, де від вибухів постраждали більше 30 житлових будинків. Зруйновано фактично два заклади освіти, тобто дійсно удар був досить масованим.

Щодо постраждалих, за словами Синєгубова, понад 40 осіб - поранені. Більшість з них знаходиться у лікарні.

Згідно з оновленою інформацією, загинуло 5 людей. 

Під завалами будівель ще можуть перебувати люди, зараз на місцях працюють підрозділи ДСНС, зазначив голова Харківської ОВА.

Також Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілів по місту Харкову близько 10 тис. абонентів знеструмлено, в деяких будинках відключено газопостачання.

Знеструмлено біля 10 тис. абонентів, біля 900 – це юридичні особи. Щодо газопостачання, так само у нас 12 будинків відключені наразі; біля 20 – без електрики. Однак всі наші служби працюють на місцях, щоб максимально швидко усунути наслідки цих ворожих обстрілів.

проінформував очільник Харківської ОВА.

 Він сподівається, що впродовж доби більшість комунікацій вдасться відновити.

 На питання щодо того, куди буде пере направлено мешканців тих житлових будинків, які вже не придатні для проживання, Синєгубов відповів наступне.

Ми говоримо зараз про 30 будинків, які досить серйозно постраждалі: це вибиті вікна, дах, є питання по конструктиву. Всім мешканцям ми наразі пропонуємо альтернативне житло. Тобто тимчасове помешкання для проживання. Тут ми об’єднуємо сили міської ради та обласної, у випадку необхідності можемо надати людям місце для тимчасового проживання.

- обіцяє голова Харківської ОВА.

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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів про особливості ракет Х-32, якими ворог атакує Україну.

За його словами, нині експерти КНДІСЕ досліджують ракету Х-32, і вже визначили основні елементи, по яких ворог намагається здійснити покращення.

Х-32 – модифікована версія Х-22, яка нині досліджується експертами КНДІСЕ. Знаємо, що зміни розроблялися та впроваджувалися ворогом не один рік. Відбулася заміна двигуна, системи наведення, зменшення маси бойової частини для відповідного збільшення кількості палива та забезпечення дальності польоту. Частини й уламки російської ракети Х-32 потребують вивчення щодо елементної бази систем керування та навігації, а також у контексті хімічних досліджень високотоксичних компонентів пального ракети. Особливістю даного типу ракет також є те, що при підриві майже не залишається уламків та частин, придатних для дослідження

- зазначив Рувін.

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