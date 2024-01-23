Внаслідок ворожої атаки на Харків вже 51 поранений
Київ • УНН
Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, в результаті якого 5 людей загинули і 51 отримали поранення. Усім постраждалим надається необхідна допомога.
Внаслідок ракетної атаки російських військ на Харків наразі відомо про 51 постраждалого, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
За оновленою інформацією, кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Харкова зросла до 5. Травмовано – 51 особу
За його словами, всім потерпілим надається необхідна допомога.
Раніше УНН повідомляв, що у лікарні померли дві поранені від ранкової атаки рф жінки.
Ракетний удар рф по Києву: кількість постраждалих зросла до 22 23.01.24, 12:15 • 22604 перегляди