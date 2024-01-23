Внаслідок ворожої атаки на Харків вже 51 поранений

Внаслідок ракетної атаки російських військ на Харків наразі відомо про 51 постраждалого, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

За оновленою інформацією, кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Харкова зросла до 5. Травмовано – 51 особу - написав Синєгубов у Telegram.

За його словами, всім потерпілим надається необхідна допомога.

Раніше УНН повідомляв, що у лікарні померли дві поранені від ранкової атаки рф жінки.

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