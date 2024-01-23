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Ракетний удар рф по Києву: кількість постраждалих зросла до 22

Ракетний удар рф по Києву: кількість постраждалих зросла до 22

Київ • УНН

 • 22604 перегляди

Внаслідок російського ракетного удару по Києву постраждали 22 людини, в тому числі діти, 13 з яких були госпіталізовані. Атака також завдала шкоди житловим будинкам, цивільній інфраструктурі та автомобілям у кількох районах.

Внаслідок ранкової ворожої атаки на столицю станом на 11:30 відомо про 22 постраждалих, серед яких є діти. Про це УНН повідомляє із посиланням на КМВА та Нацполіцію. 

Станом на 11:30 внаслідок ракетного удару у Києві постраждало 22 людини, з них 13 госпіталізовано

- йдеться у повідомленні КМВА.

Доповнення

За даними Нацполіції внаслідок ворожої атаки на столицю постраждала 21 людина, серед них четверо дітей. 

Деяких потерпілих госпіталізовано у лікарню з травмами різного ступеню тяжкості, іншим - надано медичну допомогу на місці. 

Також повідомляється, що внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Святошинському, Солом'янському та  Шевченківському районах столиці. Також пошкоджено 11 автомобілів.

Атака рф на Харків: з-під завалів ​​врятували чоловіка23.01.24, 11:55 • 23064 перегляди

Тетяна Краєвська

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