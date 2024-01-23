Ракетний удар рф по Києву: кількість постраждалих зросла до 22
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по Києву постраждали 22 людини, в тому числі діти, 13 з яких були госпіталізовані. Атака також завдала шкоди житловим будинкам, цивільній інфраструктурі та автомобілям у кількох районах.
Внаслідок ранкової ворожої атаки на столицю станом на 11:30 відомо про 22 постраждалих, серед яких є діти. Про це УНН повідомляє із посиланням на КМВА та Нацполіцію.
Станом на 11:30 внаслідок ракетного удару у Києві постраждало 22 людини, з них 13 госпіталізовано
Доповнення
За даними Нацполіції внаслідок ворожої атаки на столицю постраждала 21 людина, серед них четверо дітей.
Деяких потерпілих госпіталізовано у лікарню з травмами різного ступеню тяжкості, іншим - надано медичну допомогу на місці.
Також повідомляється, що внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах столиці. Також пошкоджено 11 автомобілів.
Атака рф на Харків: з-під завалів врятували чоловіка23.01.24, 11:55 • 23064 перегляди