Атака рф на Харків: з-під завалів врятували чоловіка
Київ • УНН
Чоловіка було врятовано з-під завалів після російської ракетної атаки на Харків, тоді як його дружина і дитина, можливо, все ще перебувають під руїнами.
У Харкові з-під завалів деблокували чоловіка після російської ракетної атаки. Наразі під руїнами можуть бути його дружина та дитина, повідомив у вівторок мер міста Ігор Терехов, пише УНН.
З під завалів витягли чоловіка. Живий. Каже, що під руїнами залишаються його дружина та дитина
Доповнення
Наразі відомо про трьох загиблих через ракетну атаку на Харків, інформація про четверту жертву не підтвердилась.
Нагадаємо
Російські війська 23 січня здійснили чергову комбіновану ракетну атаку на Україну. Є пошкодження і постраждалі у Києві, Київській, Дніпропетровській областях, Харкові та Харківській області. Знищено 21 з 41 запущених армією рф ракет.