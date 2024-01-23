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Атака рф на Харків: з-під завалів ​​врятували чоловіка

Київ • УНН

 • 23064 перегляди

Чоловіка було врятовано з-під завалів після російської ракетної атаки на Харків, тоді як його дружина і дитина, можливо, все ще перебувають під руїнами.

У Харкові з-під завалів деблокували чоловіка після російської ракетної атаки. Наразі під руїнами можуть бути його дружина та дитина, повідомив у вівторок мер міста Ігор Терехов, пише УНН.

З під завалів витягли чоловіка. Живий. Каже, що під руїнами залишаються його дружина та дитина

- написав Терехов у Telegram.

Доповнення

Наразі відомо про трьох загиблих через ракетну атаку на Харків, інформація про четверту жертву не підтвердилась. 

Нагадаємо

Російські війська 23 січня здійснили чергову комбіновану ракетну атаку на Україну. Є пошкодження і постраждалі у Києві, Київській, Дніпропетровській областях, Харкові та Харківській області. Знищено 21 з 41 запущених армією рф ракет.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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