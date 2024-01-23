У небі над Україною збили 21 з 41 ворожої ракети, у тому числі 15 з 15 крилатих ракет - Залужний
Київ • УНН
Українські сили протиповітряної оборони збили 15 з 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 під час нещодавньої атаки російських військ. Загальна кількість знищених ворожих ракет становила 21 з 41 запущеної.
Сили оборони під час чергової атаки російських військ на Україну збили 15 з 15 крилатих ракет X-101/Х-555/Х-55, загалом знищено 21 ворожу ракету з 41 запущених російськими військами, повідомив у вівторок Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, пише УНН.
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Як повідомив Залужний, уночі, 23 січня 2024 року, противник завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.
"Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника", - повідомив Залужний у Telegram.
З його слів, більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії:
- 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – у напрямку Харківщини;
- 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, рф);
- 8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської обл. – у напрямку Харківщини та Сумщини;
- 12 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків – Бєлгородська та Воронезька обл.)
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Белгородська область – рф).
"У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено: 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 5 балістичних ракет "Іскандер-М", 1 керовану авіаційну ракету Х-59
"Важливо, не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей", - наголосив він.
Доповнення
Інформацію про збиття 21 ракети підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.