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У небі над Україною збили 21 з 41 ворожої ракети, у тому числі 15 з 15 крилатих ракет - Залужний

У небі над Україною збили 21 з 41 ворожої ракети, у тому числі 15 з 15 крилатих ракет - Залужний

Київ • УНН

 • 26743 перегляди

Українські сили протиповітряної оборони збили 15 з 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 під час нещодавньої атаки російських військ. Загальна кількість знищених ворожих ракет становила 21 з 41 запущеної.

Сили оборони під час чергової атаки російських військ на Україну збили 15 з 15 крилатих ракет X-101/Х-555/Х-55, загалом знищено 21 ворожу ракету з 41 запущених російськими військами, повідомив у вівторок Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, пише УНН.

Деталі

Як повідомив Залужний, уночі, 23 січня 2024 року, противник завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

"Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника", - повідомив Залужний у Telegram.

З його слів, більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії:

- 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – у напрямку Харківщини;

- 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, рф);

- 8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської обл. – у напрямку Харківщини та Сумщини;

- 12 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків – Бєлгородська та Воронезька обл.)

- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Белгородська область – рф).

"У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено: 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 5 балістичних ракет "Іскандер-М", 1 керовану авіаційну ракету Х-59

- повідомив Залужний.

"Важливо, не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей", - наголосив він.

Доповнення

Інформацію про збиття 21 ракети підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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