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В небе над Украиной сбили 21 из 41 вражеской ракеты, в том числе 15 из 15 крылатых ракет - Залужный

В небе над Украиной сбили 21 из 41 вражеской ракеты, в том числе 15 из 15 крылатых ракет - Залужный

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 07:52  •  13655 просмотра

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Украинские силы противовоздушной обороны сбили 15 из 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 во время недавней атаки российских войск. Общее количество уничтоженных вражеских ракет составило 21 из 41 запущенной.

Силы обороны во время очередной атаки российских войск на Украину сбили 15 из 15 крылатых ракет X-101/Х-555/Х-55, всего уничтожена 21 вражеская ракета из 41 запущенной российскими войсками, сообщил во вторник Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Залужный, ночью, 23 января 2024 года, противник нанес комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

"Всего зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника", - сообщил Залужный в Telegram.

По его словам, большинство ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории:

- 4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской обл. - в направлении Харьковской области;

- 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков - Энгельс, рф);

- 8 ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской обл. - в направлении Харьковской и Сумской областей;

- 12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков - Белгородская и Воронежская обл.)

- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов Су-34 (район пусков - Белгородская область - рф).

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено: 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 5 баллистических ракет "Искандер-М", 1 управляемую авиационную ракету Х-59

- сообщил Залужный.

"Важно, не все вражеские ракеты, атаковавшие по баллистической траектории, достигли своих целей", - подчеркнул он.

Дополнение

Информацию о сбитии 21 ракеты подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
У небі над Україною збили 21 з 41 ворожої ракети, у тому числі 15 з 15 крилатих ракет - Залужний
21 out of 41 enemy missiles were shot down in the sky over Ukraine, including 15 out of 15 cruise missiles - Zaluzhnyi
Новости по теме

В небе над Украиной сбили 21 из 41 вражеской ракеты, в том числе 15 из 15 крылатых ракет - Залужный

Украинские силы противовоздушной обороны сбили 15 из 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 во время недавней атаки российских войск. Общее количество уничтоженных вражеских ракет составило 21 из 41 запущенной.

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