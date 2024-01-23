Атака рф на Харків: інформація про четверту жертву не підтвердилася

Офіс Генерального прокурора уточнив дані про кількість загиблих людей через ракетну атаку на Харків: наразі відомо про трьох загиблих, інформація про четверту жертву не підтвердилася, передає УНН.

Деталі

"Уточнено, наразі відомо про 3 загиблих внаслідок ракетної атаки на Харків. Дані можуть змінюватися, рятувальна операція триває", - ідеться в повідомленні.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова також заявив, що дані про четвертого загиблого не підтвердилися.

Доповнення

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки російських військ на Харків.