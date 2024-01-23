Атака рф на Харків: інформація про четверту жертву не підтвердилася
Київ • УНН
Внаслідок ракетного обстрілу Харкова загинуло троє людей. Інформацію про четверту жертву не підтверджено
Офіс Генерального прокурора уточнив дані про кількість загиблих людей через ракетну атаку на Харків: наразі відомо про трьох загиблих, інформація про четверту жертву не підтвердилася, передає УНН.
Деталі
"Уточнено, наразі відомо про 3 загиблих внаслідок ракетної атаки на Харків. Дані можуть змінюватися, рятувальна операція триває", - ідеться в повідомленні.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова також заявив, що дані про четвертого загиблого не підтвердилися.
Доповнення
Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки російських військ на Харків.