Атака рф на Харків забрала життя чотирьох людей - прокуратура
Київ • УНН
Чотири людини загинули і щонайменше 40 отримали поранення в результаті ракетного обстрілу, здійсненого російськими військами по українському місту Харків.
Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки російських військ на Харків відомо про чотирьох загиблих та щонайменше 40 травмованих, серед них троє неповнолітніх та поліцейський, повідомили у вівторок у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 23 січня о 4:00 ворог завдав ракетний удар по Київському району Харкова. Пошкоджено житлові будинки, будівлю санаторної школи-інтернат, а також газопровід.
Порізи від скла отримав 15-річний хлопець, від госпіталізації відмовився. Поранено 71-річну жінку, її доставлено до лікарні.
Уже о 7-ій ранку збройні сили рф знову атакували ракетами Харків, а саме Київський та Салтівський райони, зазначили у прокуратурі.
Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих: двох чоловіків та двох жінок. Щонайменше 40 осіб травмовано, серед них троє неповнолітніх дівчат 11, 14, 17 років та поліцейський
Дані уточнюються, рятувальна операція триває.
В обох районах міста, як зазначається, суттєвих руйнувань та пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, а саме багатоквартирні та приватні житлові будинки, торговельний центр, гаражний кооператив, автомобілі, пожежна частина тощо.
Попередньо, ворог бив по місту ракетами типу Х-32 та С-300 з території бєлгородської області рф.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Російські війська 23 січня здійснили чергову комбіновану ракетну атаку на Україну. Є пошкодження і постраждалі у Києві, Київській, Дніпропетровській областях, Харкові та Харківській області. Знищено 21 з 41 запущених армією рф ракет.