Атака рф на Харьков унесла жизни четырех человек - прокуратура
Киев • УНН
Четыре человека погибли и по меньшей мере 40 получили ранения в результате ракетного обстрела, осуществленного российскими войсками по украинскому городу Харьков.
В результате сегодняшней ракетной атаки российских войск на Харьков известно о четырех погибших и по меньшей мере 40 травмированных, среди них трое несовершеннолетних и полицейский, сообщили во вторник в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 23 января в 4:00 враг нанес ракетный удар по Киевскому району Харькова. Повреждены жилые дома, здание санаторной школы-интернат, а также газопровод.
Порезы от стекла получил 15-летний парень, от госпитализации отказался. Ранена 71-летняя женщина, она доставлена в больницу.
Уже в 7 утра вооруженные силы рф снова атаковали ракетами Харьков, а именно Киевский и Салтовский районы, отметили в прокуратуре.
По состоянию на сейчас известно о четырех погибших: двух мужчинах и двух женщинах. По меньшей мере 40 человек травмированы, среди них трое несовершеннолетних девушек 11, 14, 17 лет и полицейский
Данные уточняются, спасательная операция продолжается.
В обоих районах города, как отмечается, существенные разрушения и повреждения получила гражданская инфраструктура, а именно многоквартирные и частные жилые дома, торговый центр, гаражный кооператив, автомобили, пожарная часть и тому подобное.
Предварительно, враг бил по городу ракетами типа Х-32 и С-300 с территории Белгородской области рф.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Напомним,
Российские войска 23 января осуществили очередную комбинированную ракетную атаку на Украину. Есть повреждения и пострадавшие в Киеве, Киевской, Днепропетровской областях, Харькове и Харьковской области. Уничтожено 21 из 41 запущенных армией рф ракет.
Атака рф на Харьков унесла жизни четырех человек - прокуратура
Четыре человека погибли и по меньшей мере 40 получили ранения в результате ракетного обстрела, осуществленного российскими войсками по украинскому городу Харьков.
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