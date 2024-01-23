Атака рф на Харьков: информация о четвертой жертве не подтвердилась

Офис Генерального прокурора уточнил данные о количестве погибших людей из-за ракетной атаки на Харьков: в настоящее время известно о трех погибших, информация о четвертой жертве не подтвердилась, передает УНН.

Детали

"Уточнено, на данный момент известно о 3 погибших в результате ракетной атаки на Харьков. Данные могут меняться, спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.

Глава Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова также заявил, что данные о четвертом погибшем не подтвердились.

Дополнение

Ранее сообщалось о четырех погибших в результате сегодняшней ракетной атаки российских войск на Харьков.