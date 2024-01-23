Атака рф на Харьков: из-под завалов спасли мужчину

В Харькове из-под завалов деблокировали мужчину после российской ракетной атаки. Сейчас под руинами могут быть его жена и ребенок, сообщил во вторник мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.

Из-под завалов вытащили мужчину. Он жив. Говорит, что под руинами остаются его жена и ребенок - написал Терехов в Telegram.

Дополнение

Известно о трех погибших из-за ракетной атаки на Харьков, информация о четвертой жертве не подтвердилась.

Напомним

Российские войска 23 января осуществили очередную комбинированную ракетную атаку на Украину. Есть повреждения и пострадавшие в Киеве, Киевской, Днепропетровской областях, Харькове и Харьковской области. Уничтожено 21 из 41 запущенных армией рф ракет.