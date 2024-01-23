Ракетный удар рф по Киеву: количество пострадавших возросло до 22

В результате утренней вражеской атаки на столицу по состоянию на 11:30 известно о 22 пострадавших, среди которых есть дети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГВА и Нацполицию.

По состоянию на 11:30 в результате ракетного удара в Киеве пострадали 22 человека, из них 13 госпитализированы - говорится в сообщении КМВА.

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По данным Нацполиции в результате вражеской атаки на столицу пострадал 21 человек, среди них четверо детей.

Некоторые пострадавшие госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести, другим - оказана медицинская помощь на месте.

Также сообщается, что в результате атаки повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах столицы. Также повреждены 11 автомобилей.

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