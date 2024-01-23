В результате вражеской атаки на Харьков уже 51 раненый

В результате ракетной атаки российских войск на Харьков известно о 51 пострадавшем, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

По обновленной информации, количество погибших в результате вражеского обстрела Харькова возросло до 5. Травмирован - 51 человек - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее УНН сообщал, что в больнице умерли две раненые от утренней атаки рф женщины.

Ракетный удар рф по Киеву: количество пострадавших возросло до 22