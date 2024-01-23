Атака рф на Харків забрала життя вже п'яти людей, 46 людей поранено - прокуратура
Київ • УНН
В результаті атаки російських військ на Харків загинуло п'ятеро людей - чотири жінки та один чоловік, ще 46 отримали поранення. Дві жертви, обидві жінки, померли від отриманих поранень у лікарні.
Кількість жертв ранкової атаки російських військ на Харків зросла до 5 - у лікарні померли дві жінки, поранено 46 людей, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
Незважаючи на зусилля медиків, які до останнього боролись за життя двох поранених жінок, на жаль, у лікарні вони обидві померли. Станом на зараз кількість загиблих зросла до пʼяти людей: чотири жінки та один чоловік
Як зазначається, "отримали поранення 46 осіб".
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