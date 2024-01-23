Атака рф на Харьков унесла жизни уже пяти человек, 46 людей ранены - прокуратура
Киев • УНН
В результате атаки российских войск на Харьков погибли пять человек - четыре женщины и один мужчина, еще 46 получили ранения. Две жертвы, обе женщины, умерли от полученных ранений в больнице.
Количество жертв утренней атаки российских войск на Харьков возросло до 5 - в больнице умерли две женщины, ранены 46 человек, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.
Несмотря на усилия медиков, которые до последнего боролись за жизнь двух раненых женщин, к сожалению, в больнице они обе умерли. По состоянию на сейчас количество погибших возросло до пяти человек: четыре женщины и один мужчина
Как отмечается, "получили ранения 46 человек".
Ранее
Сообщалось о трех жертвах атаки рф на Харьков.
Атака рф на Харьков унесла жизни уже пяти человек, 46 людей ранены - прокуратура
В результате атаки российских войск на Харьков погибли пять человек - четыре женщины и один мужчина, еще 46 получили ранения. Две жертвы, обе женщины, умерли от полученных ранений в больнице.
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