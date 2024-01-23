Атака рф на Харьков унесла жизни уже пяти человек, 46 людей ранены - прокуратура

Орбан пригласил премьера Швеции в Будапешт для обсуждения ее вступления в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пригласил в Будапешт премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и ключевой темой их встречи будут переговоры о вступлении ее в НАТО.