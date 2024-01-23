В результате 12 комбинированных ударов врага, в Харькове больше всего пострадали Салтовский и Киевский районы, повреждено более 30 домов - Синегубов
Около 12 комбинированных ракетных ударов по Харькову привели к гибели 3 человек и ранению более 50-ти. Больше всего пострадали Салтовский и Киевский районы. Повреждено более 30 домов, фактически разрушены два учебных заведения.
ГУР: в москве "сломался" провайдер, который обеспечивал интернетом госструктуры рф
московский интернет-провайдер "акадо-телеком", которым пользуются несколько российских государственных учреждений, включая администрацию путина, сбербанк и фсб, подвергся хакерской атаке, приведшей к масштабному сбою в работе.
Глава МИД Британии Кэмерон обсудил с Орбаном поддержку Украины
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили поддержку Украины и потенциальное вступление Швеции в НАТО.
Заседание "Рамштайн" будет посвящено долгосрочным потребностям Украины - Пентагон
Сегодняшняя встреча Контактной группы по обороне Украины будет посвящена долгосрочным потребностям Киева. США обратятся к союзникам, чтобы заполнить пробел в финансировании, поскольку Конгресс США еще не одобрил дальнейшую помощь Украине.
Кулеба переговорил с кенийским коллегой: рассчитывает на дальнейшее участие Кении в заседаниях по Формуле мира
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим кенийским коллегой Мусалией Мудавади сотрудничество.
В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
Парламентский комитет по правам человека должен рассмотреть законопроект о множественном гражданстве в феврале.
В результате вражеской атаки на Харьков уже 51 раненый
Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, в результате которого 5 человек погибли и 51 получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Организовывала референдум для оккупантов: на Херсонщине задержали еще одну коллаборационистку
Правоохранители арестовали женщину, которая организовала незаконный референдум для кремля во время оккупации Херсона россиянами. За сотрудничество с оккупантами ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Атака рф на Харьков унесла жизни уже пяти человек, 46 людей ранены - прокуратура
В результате атаки российских войск на Харьков погибли пять человек - четыре женщины и один мужчина, еще 46 получили ранения. Две жертвы, обе женщины, умерли от полученных ранений в больнице.
Часть российских ракет не долетела до целей из-за работы украинских систем РЭБ и устарелости своих механизмов - Игнат
Некоторые российские ракеты не достигли своих целей благодаря работе РЭБ. Также среди причин - устаревшие механизмы российских ракет, сообщил спикер Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.