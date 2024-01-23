В результате 12 комбинированных ударов врага, в Харькове больше всего пострадали Салтовский и Киевский районы, повреждено более 30 домов - Синегубов

Известно о 5 погибших, более 50 травмированных. Пострадали десятки жилых домов, в частности разрушены два учебных заведения. Под завалами еще могут находиться люди, сейчас работают специалисты ГСЧС. Силы городского и областного советов объединены для помощи пострадавшим.

Об этом в телемарафоне "Единые новости" сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Сегодня у нас было две волны вражеских атак - в 4 утра, и в 7 утра, непосредственно по городу Харькову; это жилые районы. Всего мы насчитали около 12 ударов, это были комбинированные удары, - ракетные системы типа С-300, Х-22 и "Искандер" - рассказал председатель Харьковской ОВА.

По словам Синегубова, больше всего поражений получили Салтовский и Киевский районы города, где от взрывов пострадали более 30 жилых домов. Разрушены фактически два учебных заведения, то есть действительно удар был достаточно массированным.

Относительно пострадавших, по словам Синегубова, более 40 человек - ранены. Большинство из них находится в больнице.

Согласно обновленной информации, погибли 5 человек.

Под завалами зданий еще могут находиться люди, сейчас на местах работают подразделения ГСЧС, отметил глава Харьковской ОГА.

Также Синегубов рассказал, что в результате обстрелов по городу Харькову около 10 тыс. абонентов обесточены, в некоторых домах отключено газоснабжение.

Обесточены около 10 тыс. абонентов, около 900 - это юридические лица. По газоснабжению, так же у нас 12 домов отключены сейчас; около 20 - без электричества. Однако все наши службы работают на местах, чтобы максимально быстро устранить последствия этих вражеских обстрелов. проинформировал глава Харьковской ОГА.

Он надеется, что в течение суток большинство коммуникаций удастся восстановить.

На вопрос о том, куда будут перенаправлены жители жилых домов не пригодных для проживания, Синегубов ответил следующее.

Мы говорим сейчас о 30 домах, которые достаточно серьезно пострадали: это выбитые окна, крыша, есть вопросы по конструктиву. Всем жителям мы сейчас предлагаем альтернативное жилье. То есть временное жилье для проживания. Здесь мы объединяем силы городского совета и областного, в случае необходимости можем предоставить людям место для временного проживания. - обещает председатель Харьковской ОГА.

Ракетный удар рф по Киеву: количество пострадавших возросло до 22

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал об особенностях ракет Х-32, которыми враг атакует Украину.

По его словам, сейчас эксперты КНИИСЭ исследуют ракету Х-32, и уже определили основные элементы, по которым враг пытается осуществить улучшения.

Х-32 - модифицированная версия Х-22, которая сейчас исследуется экспертами КНИИСЭ. Знаем, что изменения разрабатывались и внедрялись врагом не один год. Произошла замена двигателя, системы наведения, уменьшение массы боевой части для соответствующего увеличения количества топлива и обеспечения дальности полета. Части и обломки российской ракеты Х-32 требуют изучения относительно элементной базы систем управления и навигации, а также в контексте химических исследований высокотоксичных компонентов горючего ракеты. Особенностью данного типа ракет также является то, что при подрыве почти не остается обломков и частей, пригодных для исследования - отметил Рувин.

В результате вражеской атаки на Харьков уже 51 раненый