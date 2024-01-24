Шмыгаль и премьер Словакии подписали совместное заявление, которое усилит двусторонние отношения

Премьер-министр Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо подписали совместное заявление, которое усилит двусторонние отношения. В частности, этим заявлением отметили твердую и последовательную поддержку Словакией европейской интеграции Украины и выразили поддержку Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил Шмыгаль, передает УНН.

"По итогам встречи с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо подписали совместное заявление, которое усилит наши двусторонние отношения на основе взаимного доверия и уважения", - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что в частности, этим заявлением:

- подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

- отметили твердую и последовательную поддержку Словацкой Республики европейской интеграции Украины.

- выразили поддержку Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского.

- отметили важность участия Словакии в восстановлении Украины и назначения Вице-премьер-министра по плану восстановления, устойчивости и экономики знаний Словацкой Республики.

- подтвердили важность участия Словакии в гуманитарном разминировании Украины.

- отметили важность совместных усилий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, повышение транзитного потенциала для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

- подчеркнули важность развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны ЕС, не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса, готова сотрудничать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонительных рубежей. А словацкий премьер-министр Роберт Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.