Шмыгаль и премьер Словакии подписали совместное заявление, которое усилит двусторонние отношения
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо подписали совместное заявление об укреплении двусторонних отношений.
Премьер-министр Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо подписали совместное заявление, которое усилит двусторонние отношения. В частности, этим заявлением отметили твердую и последовательную поддержку Словакией европейской интеграции Украины и выразили поддержку Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил Шмыгаль, передает УНН.
"По итогам встречи с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо подписали совместное заявление, которое усилит наши двусторонние отношения на основе взаимного доверия и уважения", - сообщил Шмыгаль.
Он отметил, что в частности, этим заявлением:
- подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.
- отметили твердую и последовательную поддержку Словацкой Республики европейской интеграции Украины.
- выразили поддержку Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского.
- отметили важность участия Словакии в восстановлении Украины и назначения Вице-премьер-министра по плану восстановления, устойчивости и экономики знаний Словацкой Республики.
- подтвердили важность участия Словакии в гуманитарном разминировании Украины.
- отметили важность совместных усилий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, повышение транзитного потенциала для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.
- подчеркнули важность развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.
Дополнение
Шмыгаль сообщал, что Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны ЕС, не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса, готова сотрудничать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонительных рубежей. А словацкий премьер-министр Роберт Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.
Шмыгаль и премьер Словакии подписали совместное заявление, которое усилит двусторонние отношения
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо подписали совместное заявление об укреплении двусторонних отношений.
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