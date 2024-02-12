В 2023 году усилилась тенденция увеличения экспорта семян зерновых и масличных культур, произведенных в Украине - Институт аграрной экономики
Экспорт семян зерновых и масличных культур, произведенных в Украине, в 2023 году увеличился в 1,5 раза до $77,2 млн.
Представители МВФ прибыли в Киев: будут обсуждать вызовы, стоящие перед экономикой Украины
Миссия МВФ прибыла в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями и партнерами экономические вызовы и приоритеты для усиления способности Украины.
Обновленный рейтинг WTA: Свитолина остается в первой двадцатке, Ястремская и Калинина улучшили свои позиции
В обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина сохранила место в первой двадцатке лучших теннисисток мира. А Даяна Ястремская и Ангелина Калинина улучшили свои позиции.
россияне тренируют операторов БпЛА в Сирии для войны против Украины - ГУР
рф готовит российских операторов БПЛА на аэродроме в Сирии для использования беспилотников иранского производства в войне против Украины.
Во Франции взорвана самая высокая башня электростанции в Сент-Авольде: видео
Самая высокая градирня французской угольной электростанции Эмиля Юше в Сент-Авольде была разрушена в результате запланированного взрыва, что стало символическим шагом на пути к перепрофилированию объекта на производство "зеленого" водорода вместо ископаемого топлива.
Атака рф на Днепропетровскую область: около 30 тыс. домов остаются без электричества - Минэнерго
Атака российского беспилотника на электроподстанцию в Павлограде Днепропетровской области оставила без электричества более 30 000 абонентов.
россияне обстреляли Донецкую область ракетами С-300: ранены двое детей
российские войска обстреляли ракетами С-300 частный сектор в городе Селидово Донецкой области, ранив бабушку и двух ее внуков.
Сумскую область россияне обстреляли дважды за ночь - ОВА
Российские войска обстреляли из минометов две громады Сумской области, вызвав четыре взрыва, но о жертвах не сообщается.
Глава Пентагона передал обязанности заместителю после госпитализации
Министр обороны США Ллойд Остин передал свои обязанности заместителю министра обороны Кэтлин Хикс после того, как был госпитализирован из-за срочной проблемы с мочевым пузырем.
На Запорожье армия рф осуществила 199 ударов, в том числе 72 дроновых атаки
За минувшие сутки российские войска совершили 199 обстрелов 22 населенных пунктов в Запорожской области Украины, в том числе 72 удара беспилотников и 117 артиллерийских ударов.