В 2023 году усилилась тенденция увеличения экспорта семян зерновых и масличных культур, произведенных в Украине - Институт аграрной экономики

Национальное семеноводство за счет гибридных семян национальной и иностранной селекции, произведенных в Украине, наращивает экспорт семян зерновых и масличных культур. За 2023 год его объем в 1,5 раза превысил соответствующий показатель предыдущего года в 77,2 млн долл. США и составил 119,5 млн долл. США. Об этом сообщил заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра "Институт аграрной экономики", д.э.н. Александр Захарчук, пишет УНН.

Детали

По его словам, в структуре украинского экспорта семян зерновых и масличных культур традиционно доминирует кукуруза, которая занимает в нем 97,4 %.

При этом второй военный год подряд объемы экспорта семян гибридной кукурузы превышают объемы его импорта, отметил Александр Захарчук. За 2023 год из Украины вывезено 42,5 тыс. т семян отечественной и иностранной селекции, что является самым высоким результатом за годы независимости Украины. При этом поставки из-за рубежа составили лишь 5,9 тыс. т, то есть в 7,2 раза меньше вывезенного. Это наименьший показатель ввоза в Украину этого вида агропродукции за последние 15 лет.

Уменьшение ввоза семян иностранной селекции из-за рубежа, связано с возможностью производить кондиционные гибридные семена иностранной селекции в пределах нашего государства, а также из-за уменьшения потребления семян, связанное с сокращением площадей товарных посевов в результате военных действий, и ввозом только родительских и материнских линий гибридов с последующим размножением на семенных полях уже в Украине.

За 2023 год на зарубежные рынки продано семян гибридной кукурузы национальной и иностранной селекции на сумму 116,4 млн долл. США.

При этом экспорт семян гибридной кукурузы в стоимостном выражении увеличился более чем в 1,5 раза. Если в 2022 году экспортировали 32,2 тыс. т на сумму 77,6 млн долл. США, то в 2023 году - 42,5 тыс. т на сумму 116,4 млн долл. Основным импортером семенной кукурузы украинского производства является Франция, которая за 2023 год закупила 11 тыс. т этого вида агропродукции таможенной стоимостью 32 млн долл. США.

Дополнение

Также значительные поставки семенной кукурузы Украина осуществила в другие страны Евросоюза - Венгрии - 9,1 тыс. т (26,9 млн долл. США), Австрии - 7,3 тыс. т (19,9 млн долл. США), Румынии - 6,7 тыс. т (21,9 млн долл. США), а также в Молдову - 1,1 тыс. т. (1,7 млн долл. США).

Поставки в ЕС выросли более чем в 30 раз по сравнению с довоенным 2021 годом и превысили его показатель более чем на 110,0 млн долл. Кроме кукурузы, на зарубежные рынки было экспортировано 136 т семян проса, 210 т семян ржи, 331 т семян подсолнечника, 893 т сои. Указанные культуры дополнительно принесли государству около 3,1 млн долл. США выручку от их реализации, что соответствует показателю 2022 года.

За 2023 год экспорт увеличился за счет дополнительных возможностей развития отечественного семеноводства в военный период. С одной стороны, это связано с потерей части логистических каналов поставки семян из-за рубежа из-за широкомасштабного вторжения РФ на территорию нашего государства, а с другой - с увеличением производства на собственных мощностях отечественных семенных заводов, в том числе и крупных иностранных компаний в Украине. Также, безусловно, признание Европарламентом в 2020 году украинской системы сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС позволило Украине уже третий год подряд наращивать экспорт гибридных семян национальной и иностранной селекции произведенного в Украине, в первую очередь в страны Евросоюза, - подытожил Александр Захарчук.

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