Болгария и Украина договорились об усиленном контроле за экспортом зерновых

Болгария передаст Украине все данные о нарушении некоторыми компаниями режима лицензирования, введенного украинской стороной на экспорт зерна. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Болгарии, пишет УНН.

Детали

Министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Кирилл Ватев провел онлайн-встречу с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским.

По его словам, София передаст данные о нарушении компаниями лицензионного режима, введенного украинской стороной для экспорта семян подсолнечника, рапса, кукурузы и пшеницы.

Министр Ватев (Глава Минсельхоза Болгарии - ред.) сообщил, что названия компаний, нарушивших режим лицензирования, будут официально направлены в Украину. Министр Сольский напомнил, что согласно решению украинского правительства, компании, которые осуществляют прерванный транзит, потеряют право на экспорт в течение шести месяцев - резюмировали в ведомстве.

В то же время министр Ватев напомнил о своей реакции на решение украинского правительства и объявление на сайте Министерства экономики Украины о смягчении режима лицензирования.

Он подчеркнул, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия Болгарии защищает интересы болгарских фермеров.

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Кроме того, стороны обсудили оперативные данные по экспорту зерновых, сухого молока, меда и подсолнечного масла из Украины.

Министр Ватев отметил, что Болгария максимально способствует транзиту украинской продукции и добавил, что режим лицензирования работает очень хорошо и не должен меняться.

Министр Ватев и министр Сольский единодушны в том, что обмен данными о торговле сельскохозяйственной продукцией должен продолжаться, и договорились о дате следующей очередной встречи - подытожили в Минсельхозе Болгарии.

Напомним

Ряд восточных государств Европейского Союза требуют от ЕС ввести ввозные пошлины на украинское зерно, ссылаясь на "недобросовестную конкуренцию", сообщило в понедельник министерство сельского хозяйства Венгрии.