Болгария и Украина договорились об усиленном контроле за экспортом зерновых
Болгария передаст Украине все данные о компаниях, которые нарушили режим лицензирования, введенного украинской стороной на экспорт семян подсолнечника, рапса, кукурузы и пшеницы.
ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Кировоградской области
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, направляющейся в сторону Кировоградской области, говорится в сообщении в Telegram.
Впервые с 2022 года в украинский порт зашел груз с трубами для добычи газа - American Journal of Transportation
Впервые с 2022 года в украинский порт зашел груз с трубами для добычи газа - American Journal of Transportation.
Крым - это Украина: партизаны "забомбили" улицы крымских городов украинской символикой
Украинские партизаны распространяют символику в оккупированных крымских городах, чтобы противостоять российскому контролю и показать принадлежность Крыма к Украине.
ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Харькова
Воздушные силы Украины предупредили, что ракета направляется в Харьков.
Тушили почти 60 часов: в Харьковской ОГА рассказали детали пожара на нефтебазе из-за российского обстрела
Более 200 спасателей потратили почти 60 часов на тушение пожара площадью 4 000 квадратных метров на нефтебазе в Харьковской области, которая пострадала от российских обстрелов.
Незаконное присвоение нефтепродуктов: Пашинскому сообщили о подозрении
Бывшего народного депутата Сергея Пашинского и его бизнес-партнера подозревают в присвоении нефтепродуктов из Украины на сумму почти 1 миллиард долларов.
В найденных в Молдове обломках беспилотника "Шахед" обнаружены десятки килограммов взрывчатки
Фрагменты иранского беспилотника Shahed, содержавшего неразорвавшуюся боеголовку с около 50 кг взрывчатки, были найдены на юге Молдовы вблизи украинской границы.
Игнат: перехваченные и уцелевшие "шахеды" - это работа и РЭБ
Украинская система радиоэлектронной борьбы эффективно перехватывает и выводит из строя некоторые российские ударные беспилотники и ракеты без применения огневой силы, сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Новоназначенный командующий ТрО рассказал, что делал на фронте после полномасштабного вторжения рф
Новоназначенный командующий войсками Территориальной обороны Игорь Плахута, перечислил, чем занимался после полномасштабного вторжения рф и заверил, что остается верным присяге и народу.