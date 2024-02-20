Болгария медлит с обещанной военной помощью Украине

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
  •  70939 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  136056 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  221171 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  189102 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  309675 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  362776 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  282516 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  289804 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  344793 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  311010 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Болгария медлит с обещанной военной помощью Украине

Болгария медлит с обещанной военной помощью Украине

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 09:33  •  22287 просмотра

Read in English

Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров в Украину из-за того, что просит НАТО покрыть транспортные расходы.

Болгария задерживает поставки 100 бронетранспортеров для украинской армии, поскольку Министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы. Об этом пишет Euractiv и передает УНН.

Детали

Решение о передаче 100 бронетранспортеров для украинской армии было принято в парламенте более трех месяцев назад, - Министерство внутренних дел Болгарии и Министерство обороны Украины подписали соглашение об их поставке. Но болгарское оборонное ведомство также обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы, сообщили Euractiv Болгария депутаты от правящего большинства в Софии.

Болгария может много помочь Украине, но это задерживается из-за того, что администрация Министерства обороны работает не оптимально

- заявил в понедельник депутат Ивайло Мирчев из правящей коалиции "Мы продолжаем изменения - Демократическая Болгария".

По словам парламентария, Болгария может помочь, но пока это не происходит в необходимом темпе.

Я надеюсь, что ситуация улучшится. Мы проголосовали за решение о бронетранспортерах почти три месяца назад, но за три месяца мы не можем перевезти сотню БТРов из Софии в Русе (город на реке Дунай на северо-востоке Болгарии)

- резюмировал Мирчев.

Ранее в СМИ Болгарии сообщали, что 100 бронетранспортеров, которые Болгария безвозмездно предоставила Украине по решению Народного собрания (парламент), уже едут в Украину.

Напомним,

Болгария передаст Украине все данные о нарушении некоторыми компаниями режима лицензирования, введенного украинской стороной на экспорт зерна.

Сенат США утвердил более 60 миллиардов долларов помощи Украине, которая, по словам президента Зеленского, позволит спасать жизни людей от российского террора.

Шмыгаль указал на потребность в ракетах и рассчитывает на новый пакет помощи от США20 февраля 2024, 09:15 • 20890 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаПолитика
senat-soedinennikh-shtatov-amerikiСенат Соединенных Штатов Америки
natoNATO
dunaiДунай
bolgariyaБолгария
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Болгарія зволікає з обіцяною військовою допомогою Україні
Bulgaria delays promised military aid to Ukraine
Новости по теме

Болгария медлит с обещанной военной помощью Украине

Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров в Украину из-за того, что просит НАТО покрыть транспортные расходы.

Война •   •  22287 просмотра
Болгария медлит с обещанной военной помощью Украине

Шпионил за комплексами ПВО и хотел стать "вагнеровцем": на Кировоградщине задержан вражеский информатор

Служба безопасности Украины задержала жителя Кировоградской области, который шпионил за украинскими системами противовоздушной обороны и хотел присоединиться к российской ЧВК "вагнера", чтобы воевать против Украины.

Война •   •  21310 просмотра
Шпионил за комплексами ПВО и хотел стать "вагнеровцем": на Кировоградщине задержан вражеский информатор

Дела Майдана: Сивковичу объявили подозрение в госизмене

Бывшему заместителю Секретаря Совета национальной безопасности и обороны было вручено еще одно подозрение за то, что он лично руководил разгоном и избиением студентов из кабинета начальника киевской милиции во время протестов 2013-2014 годов.

Политика •   •  18528 просмотра
Дела Майдана: Сивковичу объявили подозрение в госизмене

В ФБР считают, что кибератаки Китая на инфраструктуру США приобрели беспрецедентные масштабы

Директор ФБР выразил обеспокоенность беспрецедентными кибератаками Китая на инфраструктуру США, которые могут подорвать национальную безопасность.

Новости Мира •   •  14764 просмотра
В ФБР считают, что кибератаки Китая на инфраструктуру США приобрели беспрецедентные масштабы

Шмыгаль указал на потребность в ракетах и рассчитывает на новый пакет помощи от США

Премьер-министр Украины о необходимости ракет большой дальности и других боеприпасов.

Война •   •  20890 просмотра
Шмыгаль указал на потребность в ракетах и рассчитывает на новый пакет помощи от США

Вероятна полная блокада границы: Украина призвала Польшу дать правовую оценку действиям участников акций и разблокировать движение

Польские протестующие заблокировали границу между Польшей и Украиной, подрывая украинскую экономику и устойчивость к российской агрессии; Украина призвала Польшу дать правовую оценку, разблокировать границу и прекратить антиукраинскую риторику.

Политика •   •  16992 просмотра
Вероятна полная блокада границы: Украина призвала Польшу дать правовую оценку действиям участников акций и разблокировать движение

В Украине обесточены 374 населенных пункта, есть новые повреждения в сетях в трех областях - энергетики

В частности, из-за боевых действий 374 населенных пункта в Украине остаются обесточенными. Новые повреждения электросетей зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

Общество •   •  17988 просмотра
В Украине обесточены 374 населенных пункта, есть новые повреждения в сетях в трех областях - энергетики

Самоотверженность украинцев не имеет границ и творит историю: Зеленский в День памяти Героев Небесной Сотни: Зеленский в День памяти Героев Небесной Сотни

В годовщину Героев Небесной Сотни Президент Зеленский почтил их память и подчеркнул, что украинцы сегодня продолжают защищать свою землю, свободу и будущее, так же, как и протестующие десять лет назад против насилия.

Война •   •  17393 просмотра
Самоотверженность украинцев не имеет границ и творит историю: Зеленский в День памяти Героев Небесной Сотни: Зеленский в День памяти Героев Небесной Сотни

В правительстве презентовали Матрицу Реформ, которая включает более 200 условий в ключевых секторах экономики

Министерство финансов Украины обнародовало Матрицу реформ, содержащую более 200 условий в ключевых секторах экономики для мониторинга прогресса Украины во внедрении реформ.

Экономика •   •  16087 просмотра
В правительстве презентовали Матрицу Реформ, которая включает более 200 условий в ключевых секторах экономики

Три четверти американцев считают войну рф против Украины важной для национальных интересов США - опрос

Большинство американцев считают вторжение россии в Украину важным для национальных интересов США, причем демократы и старшие американцы считают это более важным, чем республиканцы и младшие американцы.

Война •   •  16708 просмотра
Три четверти американцев считают войну рф против Украины важной для национальных интересов США - опрос