Болгария медлит с обещанной военной помощью Украине

Болгария задерживает поставки 100 бронетранспортеров для украинской армии, поскольку Министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы. Об этом пишет Euractiv и передает УНН.

Детали

Решение о передаче 100 бронетранспортеров для украинской армии было принято в парламенте более трех месяцев назад, - Министерство внутренних дел Болгарии и Министерство обороны Украины подписали соглашение об их поставке. Но болгарское оборонное ведомство также обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы, сообщили Euractiv Болгария депутаты от правящего большинства в Софии.

Болгария может много помочь Украине, но это задерживается из-за того, что администрация Министерства обороны работает не оптимально - заявил в понедельник депутат Ивайло Мирчев из правящей коалиции "Мы продолжаем изменения - Демократическая Болгария".

По словам парламентария, Болгария может помочь, но пока это не происходит в необходимом темпе.

Я надеюсь, что ситуация улучшится. Мы проголосовали за решение о бронетранспортерах почти три месяца назад, но за три месяца мы не можем перевезти сотню БТРов из Софии в Русе (город на реке Дунай на северо-востоке Болгарии) - резюмировал Мирчев.

Ранее в СМИ Болгарии сообщали, что 100 бронетранспортеров, которые Болгария безвозмездно предоставила Украине по решению Народного собрания (парламент), уже едут в Украину.

Напомним,

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