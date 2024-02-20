Болгария медлит с обещанной военной помощью Украине
Киев • УНН
Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров в Украину из-за того, что просит НАТО покрыть транспортные расходы.
Болгария задерживает поставки 100 бронетранспортеров для украинской армии, поскольку Министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы. Об этом пишет Euractiv и передает УНН.
Детали
Решение о передаче 100 бронетранспортеров для украинской армии было принято в парламенте более трех месяцев назад, - Министерство внутренних дел Болгарии и Министерство обороны Украины подписали соглашение об их поставке. Но болгарское оборонное ведомство также обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы, сообщили Euractiv Болгария депутаты от правящего большинства в Софии.
Болгария может много помочь Украине, но это задерживается из-за того, что администрация Министерства обороны работает не оптимально
По словам парламентария, Болгария может помочь, но пока это не происходит в необходимом темпе.
Я надеюсь, что ситуация улучшится. Мы проголосовали за решение о бронетранспортерах почти три месяца назад, но за три месяца мы не можем перевезти сотню БТРов из Софии в Русе (город на реке Дунай на северо-востоке Болгарии)
Ранее в СМИ Болгарии сообщали, что 100 бронетранспортеров, которые Болгария безвозмездно предоставила Украине по решению Народного собрания (парламент), уже едут в Украину.
Напомним,
Болгария передаст Украине все данные о нарушении некоторыми компаниями режима лицензирования, введенного украинской стороной на экспорт зерна.
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Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров в Украину из-за того, что просит НАТО покрыть транспортные расходы.
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